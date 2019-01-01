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Волиняни спілкувалися з представником Обмундсмана України

Волиняни спілкувалися з представником Обмундсмана України
Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Любов Сітовська провела в Підгайцівській ОТГ особистий прийом громадян. До представника Обмундсмана звернулося дев’ять мешканців громади.

Питання № 1 з-поміж усіх, які були порушені під час зустрічі,- це підвищення заробітної плати працівників закладів дошкільної освіти. Відтак, звернення стосувалося дотримання права на справедливу оплату праці, - пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.

Любов Сітовська рекомендувала відвідувачам підготувати колективне звернення для передачі його у Секретаріат Уповноваженого з прав людини. Адже, як зазначила Любов Володимирівна, це питання потрібно вирішувати на державному рівні шляхом внесення змін у законодавство.

Любов Сітовська надала роз’яснення з усіх озвучених на прийомі питань, ознайомила з компетенцією Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Також регіональний представник Уповноваженого обговорила питання подальшої співпраці у сфері дотримання прав людини з представниками Підгайцівської об’єднаної територіальної громади.


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Теги: підгайці, отг, громада, сітовська
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