Долар поступово дешевшає: курс валют у Луцьку на 30 листопада
Сьогодні, 09:48
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.804, а продаж – 24.147.
Євро при купівлі становить – 26.063, продажу – 26.605.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.387.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.735, продаж – 6.255.
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Євро при купівлі становить – 26.063, продажу – 26.605.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.387.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.735, продаж – 6.255.
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