Долар поступово дешевшає: курс валют у Луцьку на 30 листопада





Євро при купівлі становить – 26.063, продажу – 26.605.



Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.387.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.735, продаж – 6.255.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.804, а продаж – 24.147.Євро при купівлі становить – 26.063, продажу – 26.605.Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.387.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.735, продаж – 6.255.

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