Традиції, прикмети і заборони: яке свято 30 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:40
В церковному календарі 30 листопада – день вшанування пам'яті святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського. Інші назви свята: «Григорій», «Нікон», «Зустріч Сівера», «Предзим'я». Зимвказником день називався тому, що визначав яка буде погода взимку. У народі його прозвали Сівером, так як в ці дні починав дути холодний північний вітер.
Григорій жив у 3 столітті в Неокесарії в сім'ї язичників, але в дорослому віці прийняв християнство. Він став вести благочестиве життя в чистоті і невинності. Потім пішов у пустелю, де хотів прожити до смерті. Але він став єпископом рідного міста. За допомогою цієї посади Григорій зробив багато хороших справ і особливо прославився чудесами. Він зцілював хворих, примиряв ворогуючих і виганяв бісів, – пише znaj.ua.
Чого не можна робити 30 листопада
В цей день постарайтеся, як тільки можна, захиститися від порчі і пристріту. Не слухайте пліток. Ні в якому разі не міряйте чужу каблучку, інакше будете нещасні в шлюбі. І не забувайте, що зараз Різдвяний піст, тому постарайтеся не грішити і дотримуватися правил харчування.
Народні прикмети на 30 листопада
– Якщо у цей день погода хороша, то зима буде м'якою.
– Якщо на Григорія Зимовказника стоїть похмура погода, то взимку буде мало сонця.
– Якщо на Григорія мороз вдарив, то незабаром вдарять холоди.
– Якщо вдень спостерігаються розрізнені хмари, а до вечора вони зникають – ознака сталої ясної і сухої погоди.
– Якщо лід на річці має темний колір, то в наступному році врожай буде багатим.
– Якщо вода у колодязі тиха, то зима буде теплою, а якщо від неї йде шум – бути морозу
– Якщо у цей день добре закатати зиму, то в наступному році хвороби відступлять.
Щороку 30 листопада також традиційно відзначають всесвітній день домашніх тварин. Девізом дня стали слова Антуана де Сент-Екзюпері: «Ви завжди відповідальні за тих, кого приручили». Заходи дня присвячують домашнім тваринам, але в різних країнах їх проводять по-різному. Проводять зазвичай флешмоби, щоб підтримати притулки і клініки для тварин, виставки собак і кішок, пікети в їх захист від жорстокого поводження. Власники домашніх тварин просто дозволяють їм робити все, що захочеться, приділяють максимум уваги і дають їм більше улюблених ласощів.
Міжнародний день захисту інформації
Цей день оголосила американська Асоціація комп'ютерного обладнання в 1988 році. Він нагадує всім користувачам, що їх комп'ютери й інформацію необхідно захищати. Саме у 1988 році була зафіксована перша масова епідемія вірусу, який назвали по імені творця Морріса. А прототип першого комп'ютерного вірусу з'явився ще в 1983 році. Тому проводять міжнародні конференції щодо захисту інформації з різними цікавими і корисними заходами.
День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї
Цей день відзначають з 2006 року. У 2005-му пройшла десята конференція держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення. Вони прийняли рішення заснувати цей день. Вперше хімічну зброю застосували в Першу світову війну. Спочатку це зробила Німеччина, а потім й інші країни-учасниці війни. За допомогою цього дня ООН вшановує пам'ять жертв від хімічної зброї і підтверджують, що хочуть заборонити хімічну зброю, ліквідувати всю загрозу від неї.
Православні свята:
– Святителя Григорія чудотворця.
– Преподобного Нікона, ігумена Радонезького, учня преподобного Сергія.
– Ікони Божої Матері "Єлеоточива".
– Пісний день.
Григорій Зимовказник
В цей день відзначається пам'ять святителя Григорія Чудотворця. Наші пращури славили сонце і перекидалися в свіжому снігу. Якщо далеко покотяться, то зима буде міцною і суворою, але наступний рік буде дуже вдалим. По цьому дню можна було дізнатися, якою буде зима. А також по льоду визначали врожайність наступного літа. Якщо він темний, то рік буде врожайним.
Народні прикмети на 30 листопада
Іменини в цей день
Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло.
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Григорій жив у 3 столітті в Неокесарії в сім'ї язичників, але в дорослому віці прийняв християнство. Він став вести благочестиве життя в чистоті і невинності. Потім пішов у пустелю, де хотів прожити до смерті. Але він став єпископом рідного міста. За допомогою цієї посади Григорій зробив багато хороших справ і особливо прославився чудесами. Він зцілював хворих, примиряв ворогуючих і виганяв бісів, – пише znaj.ua.
Чого не можна робити 30 листопада
В цей день постарайтеся, як тільки можна, захиститися від порчі і пристріту. Не слухайте пліток. Ні в якому разі не міряйте чужу каблучку, інакше будете нещасні в шлюбі. І не забувайте, що зараз Різдвяний піст, тому постарайтеся не грішити і дотримуватися правил харчування.
Народні прикмети на 30 листопада
– Якщо у цей день погода хороша, то зима буде м'якою.
– Якщо на Григорія Зимовказника стоїть похмура погода, то взимку буде мало сонця.
– Якщо на Григорія мороз вдарив, то незабаром вдарять холоди.
– Якщо вдень спостерігаються розрізнені хмари, а до вечора вони зникають – ознака сталої ясної і сухої погоди.
– Якщо лід на річці має темний колір, то в наступному році врожай буде багатим.
– Якщо вода у колодязі тиха, то зима буде теплою, а якщо від неї йде шум – бути морозу
– Якщо у цей день добре закатати зиму, то в наступному році хвороби відступлять.
Щороку 30 листопада також традиційно відзначають всесвітній день домашніх тварин. Девізом дня стали слова Антуана де Сент-Екзюпері: «Ви завжди відповідальні за тих, кого приручили». Заходи дня присвячують домашнім тваринам, але в різних країнах їх проводять по-різному. Проводять зазвичай флешмоби, щоб підтримати притулки і клініки для тварин, виставки собак і кішок, пікети в їх захист від жорстокого поводження. Власники домашніх тварин просто дозволяють їм робити все, що захочеться, приділяють максимум уваги і дають їм більше улюблених ласощів.
Міжнародний день захисту інформації
Цей день оголосила американська Асоціація комп'ютерного обладнання в 1988 році. Він нагадує всім користувачам, що їх комп'ютери й інформацію необхідно захищати. Саме у 1988 році була зафіксована перша масова епідемія вірусу, який назвали по імені творця Морріса. А прототип першого комп'ютерного вірусу з'явився ще в 1983 році. Тому проводять міжнародні конференції щодо захисту інформації з різними цікавими і корисними заходами.
День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї
Цей день відзначають з 2006 року. У 2005-му пройшла десята конференція держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення. Вони прийняли рішення заснувати цей день. Вперше хімічну зброю застосували в Першу світову війну. Спочатку це зробила Німеччина, а потім й інші країни-учасниці війни. За допомогою цього дня ООН вшановує пам'ять жертв від хімічної зброї і підтверджують, що хочуть заборонити хімічну зброю, ліквідувати всю загрозу від неї.
Православні свята:
– Святителя Григорія чудотворця.
– Преподобного Нікона, ігумена Радонезького, учня преподобного Сергія.
– Ікони Божої Матері "Єлеоточива".
– Пісний день.
Григорій Зимовказник
В цей день відзначається пам'ять святителя Григорія Чудотворця. Наші пращури славили сонце і перекидалися в свіжому снігу. Якщо далеко покотяться, то зима буде міцною і суворою, але наступний рік буде дуже вдалим. По цьому дню можна було дізнатися, якою буде зима. А також по льоду визначали врожайність наступного літа. Якщо він темний, то рік буде врожайним.
Народні прикмети на 30 листопада
Іменини в цей день
Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло.
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