Владика Михаїл під час паломництва у Стамбулі подарував ікону, створену волинськими майстрами

Варфоломія митрополит Луцький і Волинський Михаїл разом з іншими представниками Волинської єпархії православної церкви України прибули в столицю Туреччини з нагоди свята апостола Андрія Первозваного (за новоюліанським календарем).



Напередодні торжества владика поспілкувався з Патріархом. Під час зустрічі обговорили стан чернечого життя і монастирів, навчання українських студентів у богословських школах світу та обмін викладачами тощо. Про це пише



Богомольці помолилися під час вечірні, яку очолив Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор у храмі Святого Георгія на Фанарі. Після богослужіння владика Михаїл подарував очільникові Олександрійської церкви ікону святителя Луки Кримського, створену волинськими майстрами.



У паломництві беруть участь ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін та депутат облради Микола Буліга.

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