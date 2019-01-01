Чия церква: у селі на Волині люди влаштували розбірки за храм





Інтернет-видання «БУГ» слідкує за подіями у



Відомо, що збори біля храму Святого Миколая відбуваються із самого ранку. Там зібралися чимало людей та правоохоронців.



Вирішують питання, чия ж церква: УПЦ МП чи ПЦУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-го листопада у селі Мишів Іваничівського району мешканці організували збори щодо переходу церкви до ПЦУ.Інтернет-видання «БУГ» слідкує за подіями у прямих включення х Facebook.Відомо, що збори біля храму Святого Миколая відбуваються із самого ранку. Там зібралися чимало людей та правоохоронців.Вирішують питання, чия ж церква: УПЦ МП чи ПЦУ.

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