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Чия церква: у селі на Волині люди влаштували розбірки за храм

Чия церква: у селі на Волині люди влаштували розбірки за храм
30-го листопада у селі Мишів Іваничівського району мешканці організували збори щодо переходу церкви до ПЦУ.

Інтернет-видання «БУГ» слідкує за подіями у прямих включеннях Facebook.

Відомо, що збори біля храму Святого Миколая відбуваються із самого ранку. Там зібралися чимало людей та правоохоронців.

Вирішують питання, чия ж церква: УПЦ МП чи ПЦУ.


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Теги: ПЦУ, УПЦ, Волинь, Іваниці, церква
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