Чия церква: у селі на Волині люди влаштували розбірки за храм
Сьогодні, 11:20
30-го листопада у селі Мишів Іваничівського району мешканці організували збори щодо переходу церкви до ПЦУ.
Інтернет-видання «БУГ» слідкує за подіями у прямих включеннях Facebook.
Відомо, що збори біля храму Святого Миколая відбуваються із самого ранку. Там зібралися чимало людей та правоохоронців.
Вирішують питання, чия ж церква: УПЦ МП чи ПЦУ.
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Інтернет-видання «БУГ» слідкує за подіями у прямих включеннях Facebook.
Відомо, що збори біля храму Святого Миколая відбуваються із самого ранку. Там зібралися чимало людей та правоохоронців.
Вирішують питання, чия ж церква: УПЦ МП чи ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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