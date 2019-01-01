За рік реальна зарплата на Волині виросла на 8 відсотків





Розмір заробітної плати у вересні порівняно з серпнем збільшився на 1,3%, – пише видання



У вересні середня номінальна заробітна плата штатного працівника була 8858 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн).



Індекс реальної заробітної плати у вересні порівняно із серпнем склав 100,5%, відносно вересня 2018р. – 108,4%.



Заборгованість з виплати заробітної плати у вересні збільшилась на 36,2% і на 1 жовтня 2019р. становила 40,5 млн.грн, у т.ч. в економічно активних підприємствах – 38,1 млн.грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні–вересні у Волинській області середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 19,1% і становила 8433 грн.Розмір заробітної плати у вересні порівняно з серпнем збільшився на 1,3%, – пише видання Волинь У вересні середня номінальна заробітна плата штатного працівника була 8858 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн).Індекс реальної заробітної плати у вересні порівняно із серпнем склав 100,5%, відносно вересня 2018р. – 108,4%.Заборгованість з виплати заробітної плати у вересні збільшилась на 36,2% і на 1 жовтня 2019р. становила 40,5 млн.грн, у т.ч. в економічно активних підприємствах – 38,1 млн.грн.

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