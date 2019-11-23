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Новорічні гірлянди за майже 200 тисяч гривень для Луцька придбали у дружини депутата міськради

Новорічні гірлянди за майже 200 тисяч гривень для Луцька придбали у дружини депутата міськради
Департамент житлово-комунального господарства Луцькради закупив для міста 415 різних гірлянд на суму 180 901 тисячі гривень.

Про це стало відомо із системи публічних закупівель «Prozorro», – пише volynonline.

Закупівлю здійснили у Галини Волинець, дружини депутата Луцькради Олександра Волинця. До слова, жінка зареєструвалася, як підприємець у вересні цього року.

Зокрема придбали: 170 шт. гірлянди 120LED зовнішньої, 325 шт. гірлянди 90LED зовнішньої та 30 шт. силового кабеля з кінцевим з’єднанням AC/DC.

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Теги: Новий рік, гірлянди, Луцьк. закупівля
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