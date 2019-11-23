Новорічні гірлянди за майже 200 тисяч гривень для Луцька придбали у дружини депутата міськради





Про це стало відомо із системи публічних закупівель



Закупівлю здійснили у Галини Волинець, дружини депутата Луцькради Олександра Волинця. До слова, жінка зареєструвалася, як підприємець у вересні цього року.



Зокрема придбали: 170 шт. гірлянди 120LED зовнішньої, 325 шт. гірлянди 90LED зовнішньої та 30 шт. силового кабеля з кінцевим з’єднанням AC/DC.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент житлово-комунального господарства Луцькради закупив для міста 415 різних гірлянд на суму 180 901 тисячі гривень.Про це стало відомо із системи публічних закупівель «Prozorro» , – пише volynonline Закупівлю здійснили у, дружини депутата Луцькради. До слова, жінка зареєструвалася, як підприємець у вересні цього року.Зокрема придбали: 170 шт. гірлянди 120LED зовнішньої, 325 шт. гірлянди 90LED зовнішньої та 30 шт. силового кабеля з кінцевим з’єднанням AC/DC.

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