Новорічні гірлянди за майже 200 тисяч гривень для Луцька придбали у дружини депутата міськради
Сьогодні, 15:48
Департамент житлово-комунального господарства Луцькради закупив для міста 415 різних гірлянд на суму 180 901 тисячі гривень.
Про це стало відомо із системи публічних закупівель «Prozorro», – пише volynonline.
Закупівлю здійснили у Галини Волинець, дружини депутата Луцькради Олександра Волинця. До слова, жінка зареєструвалася, як підприємець у вересні цього року.
Зокрема придбали: 170 шт. гірлянди 120LED зовнішньої, 325 шт. гірлянди 90LED зовнішньої та 30 шт. силового кабеля з кінцевим з’єднанням AC/DC.
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Про це стало відомо із системи публічних закупівель «Prozorro», – пише volynonline.
Закупівлю здійснили у Галини Волинець, дружини депутата Луцькради Олександра Волинця. До слова, жінка зареєструвалася, як підприємець у вересні цього року.
Зокрема придбали: 170 шт. гірлянди 120LED зовнішньої, 325 шт. гірлянди 90LED зовнішньої та 30 шт. силового кабеля з кінцевим з’єднанням AC/DC.
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