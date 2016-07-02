Волинянку підозрюють в оборудках з підробленими марками акцизного податку
Сьогодні, 11:50
Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів та збут підроблених марок акцизного податку України, вчинені 52-річною ковельчанкою.
Придбавши цьогоріч 500 незаконно виготовлених марок акцизного податку, наклеєних на пачки тютюнових виробів, жінка зберігала їх у себе у помешканні, а наприкінці травня 2019 року продала громадянину, – пишуть правоохоронці на своїй сторінці у Facebook.
Згодом експерти засвідчили підробність акцизних марок.
Громадянці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Триває досудове розслідування.
Довідково: за придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Придбавши цьогоріч 500 незаконно виготовлених марок акцизного податку, наклеєних на пачки тютюнових виробів, жінка зберігала їх у себе у помешканні, а наприкінці травня 2019 року продала громадянину, – пишуть правоохоронці на своїй сторінці у Facebook.
Згодом експерти засвідчили підробність акцизних марок.
Громадянці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Триває досудове розслідування.
Довідково: за придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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