вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянку підозрюють в оборудках з підробленими марками акцизного податку

Волинянку підозрюють в оборудках з підробленими марками акцизного податку
Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів та збут підроблених марок акцизного податку України, вчинені 52-річною ковельчанкою.

Придбавши цьогоріч 500 незаконно виготовлених марок акцизного податку, наклеєних на пачки тютюнових виробів, жінка зберігала їх у себе у помешканні, а наприкінці травня 2019 року продала громадянину, – пишуть правоохоронці на своїй сторінці у Facebook.

Згодом експерти засвідчили підробність акцизних марок.

Громадянці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Триває досудове розслідування.

Довідково: за придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура, акциз, підробка, слідство, кримінал, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На пішохідному переході у Луцьку трапилася аварія за участю маршрутки і легковика
Сьогодні, 12:13
Волинянку підозрюють в оборудках з підробленими марками акцизного податку
Сьогодні, 11:50
Чия церква: у селі на Волині люди влаштували розбірки за храм
Сьогодні, 11:20
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 30 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:40
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Прокуратура відкрила кримінал за «криваву воду», яку зливає волинська птахофабрика Прокуратура відкрила кримінал за «криваву воду», яку зливає волинська птахофабрика
05 жовтень, 11:50
Прокуратура вимагатиме збільшити термін ув`язнення чоловіку, який у Луцьку порізав перехожого Прокуратура вимагатиме збільшити термін ув`язнення чоловіку, який у Луцьку порізав перехожого
17 липень, 04:21
На Волині судитимуть майстра лісу за порушення правил безпеки На Волині судитимуть майстра лісу за порушення правил безпеки
02 липень, 2016, 17:23
На Волині 15% злочинів вчиняють напідпитку На Волині 15% злочинів вчиняють напідпитку
30 грудень, 2015, 13:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На пішохідному переході у Луцьку трапилася аварія за участю маршрутки і легковика
Сьогодні, 12:13
 0
Волинянку підозрюють в оборудках з підробленими марками акцизного податку
Сьогодні, 11:50
 0
Хто наближає країну до європейських стандартів якості та комфорту?*
Сьогодні, 11:45
 0
Чия церква: у селі на Волині люди влаштували розбірки за храм
Сьогодні, 11:20
 0
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 30 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8