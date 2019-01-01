На пішохідному переході у Луцьку трапилася аварія за участю маршрутки і легковика





Про це інтернет-виданню



Дорожньо транспортна пригода трапилася 30 листопада зранку.



Легковий автомобіль зіткнулось з маршруткою. Аварія сталась на пішохідному переході біля Історичного факультету. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Перемоги сталася аварія.Про це інтернет-виданню «Волинь24» повідомили очевидці.Дорожньо транспортна пригода трапилася 30 листопада зранку.Легковий автомобіль зіткнулось з маршруткою. Аварія сталась на пішохідному переході біля Історичного факультету. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

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