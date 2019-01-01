На пішохідному переході у Луцьку трапилася аварія за участю маршрутки і легковика
Сьогодні, 12:13
У Луцьку на вулиці Перемоги сталася аварія.
Про це інтернет-виданню «Волинь24» повідомили очевидці.
Дорожньо транспортна пригода трапилася 30 листопада зранку.
Легковий автомобіль зіткнулось з маршруткою. Аварія сталась на пішохідному переході біля Історичного факультету. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інтернет-виданню «Волинь24» повідомили очевидці.
Дорожньо транспортна пригода трапилася 30 листопада зранку.
Легковий автомобіль зіткнулось з маршруткою. Аварія сталась на пішохідному переході біля Історичного факультету. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На пішохідному переході у Луцьку трапилася аварія за участю маршрутки і легковика
Сьогодні, 12:13
Чия церква: у селі на Волині люди влаштували розбірки за храм
Сьогодні, 11:20
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 30 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:40
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Сьогодні, 10:00