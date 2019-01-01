вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На пішохідному переході у Луцьку трапилася аварія за участю маршрутки і легковика

На пішохідному переході у Луцьку трапилася аварія за участю маршрутки і легковика
У Луцьку на вулиці Перемоги сталася аварія.

Про це інтернет-виданню «Волинь24» повідомили очевидці.

Дорожньо транспортна пригода трапилася 30 листопада зранку.

Легковий автомобіль зіткнулось з маршруткою. Аварія сталась на пішохідному переході біля Історичного факультету. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На пішохідному переході у Луцьку трапилася аварія за участю маршрутки і легковика
На пішохідному переході у Луцьку трапилася аварія за участю маршрутки і легковика

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, аварія, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На пішохідному переході у Луцьку трапилася аварія за участю маршрутки і легковика
Сьогодні, 12:13
Волинянку підозрюють в оборудках з підробленими марками акцизного податку
Сьогодні, 11:50
Чия церква: у селі на Волині люди влаштували розбірки за храм
Сьогодні, 11:20
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 30 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:40
Як у Луцьку будують житло у «Caramel Residence», що стане чудовим подарунком до свят. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
У центрі Луцька не розминулися легковик і велосипедист У центрі Луцька не розминулися легковик і велосипедист
29 листопад, 13:22
У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар і врізався в дерево: водій загинув У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар і врізався в дерево: водій загинув
23 листопад, 18:19
У Луцьку на Шопена зіткнулися дві автівки: деталі аварії У Луцьку на Шопена зіткнулися дві автівки: деталі аварії
22 листопад, 15:15
У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії
22 листопад, 14:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На пішохідному переході у Луцьку трапилася аварія за участю маршрутки і легковика
Сьогодні, 12:13
 0
Волинянку підозрюють в оборудках з підробленими марками акцизного податку
Сьогодні, 11:50
 0
Хто наближає країну до європейських стандартів якості та комфорту?*
Сьогодні, 11:45
 0
Чия церква: у селі на Волині люди влаштували розбірки за храм
Сьогодні, 11:20
 0
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 30 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8