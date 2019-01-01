Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО





Зокрема, делегація Комітету, у супроводі заступника міського голови Ірини Чебелюк та директора департаменту культури Луцької міської ради Тетяни Гнатів, завітала до Луцького замку та Художнього музею, ознайомившись із роботою Державного історико-культурного заповідника в м. Луцьку. Про це повідомляють на



У Замку Любарта гості міста оглянули пам’ятку архітектури та містобудування Церкву Івана Богослова ХІІ ст., музей дзвонів, а також піднялись на самісіньку верхівку В’їзної вежі. Особливо присутніх вразив Художній музей та його безцінна колекція, серед якої – виставковий проєкт Олександра Дишка «Луцьк 1429. Остання столиця». Обговорено було і вагомі здобутки колективу цього музею та необхідність позитивних реформ в царині музейництва: закон про меценатство, дотаційну підтримку держави, фінансування статутного завдання по закупівлі творів мистецтва, статус музейних працівників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині впродовж двох днів тривало виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики на тему: «Про функціонування закладів культури в умовах децентралізації».Зокрема, делегація Комітету, у супроводі заступника міського головита директора департаменту культури Луцької міської ради Тетяни Гнатів, завітала до Луцького замку та Художнього музею, ознайомившись із роботою Державного історико-культурного заповідника в м. Луцьку. Про це повідомляють на сайті Луцькради.У Замку Любарта гості міста оглянули пам’ятку архітектури та містобудування Церкву Івана Богослова ХІІ ст., музей дзвонів, а також піднялись на самісіньку верхівку В’їзної вежі. Особливо присутніх вразив Художній музей та його безцінна колекція, серед якої – виставковий проєкт Олександра Дишка «Луцьк 1429. Остання столиця». Обговорено було і вагомі здобутки колективу цього музею та необхідність позитивних реформ в царині музейництва: закон про меценатство, дотаційну підтримку держави, фінансування статутного завдання по закупівлі творів мистецтва, статус музейних працівників.

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