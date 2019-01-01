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Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО

Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
На Волині впродовж двох днів тривало виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики на тему: «Про функціонування закладів культури в умовах децентралізації».

Зокрема, делегація Комітету, у супроводі заступника міського голови Ірини Чебелюк та директора департаменту культури Луцької міської ради Тетяни Гнатів, завітала до Луцького замку та Художнього музею, ознайомившись із роботою Державного історико-культурного заповідника в м. Луцьку. Про це повідомляють на сайті Луцькради.

У Замку Любарта гості міста оглянули пам’ятку архітектури та містобудування Церкву Івана Богослова ХІІ ст., музей дзвонів, а також піднялись на самісіньку верхівку В’їзної вежі. Особливо присутніх вразив Художній музей та його безцінна колекція, серед якої – виставковий проєкт Олександра Дишка «Луцьк 1429. Остання столиця». Обговорено було і вагомі здобутки колективу цього музею та необхідність позитивних реформ в царині музейництва: закон про меценатство, дотаційну підтримку держави, фінансування статутного завдання по закупівлі творів мистецтва, статус музейних працівників.

Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО

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Теги: Луцьк, ВР, Луцький замок, депутати
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Коментарі 1
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і похавали на 140 тисяч.
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