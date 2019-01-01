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У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО

У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО
У Ковельському Палаці учнівської молоді імені Івана Франка» відбувся міський конкурс «Чарівні Україночки».

Вперше у форматі гри «Хто зверху?» культорганізаторка Палацу Богослава Петречук та педагоги-організатори освітніх закладів підготували новий творчий захід для учениць 9-10 класів, – пишуть на сайті Ковельської міськради.

Із учасниць було сформовано дві команди «Лілеї» та «Волинянки». В різноманітних етапах конкурсів: «Правильний вибір», «Збери слово», «Хто Я?», «Відгадай мелодію», «Вірю – не вірю», «Секрети бабусиної скрині», «Флешмоб» дівчата продемонстрували надзвичайну кмітливість, неординарність, креативність, знання з історії України, застосування у сучасному побуті українських обрядів та традицій.

Переможцями визнано команду «Лілеї» в складі: Кобиш Анастасії (ЗОШ №10), Цюрик Ілони (ЗЗСО №12), Воздіган Софії (ЗЗСО №6), Лук'янчук Надії («Ліцей №1), Чорної Анастасії («Ліцей №11), Дмитрук Валерії («Ліцей №7»), Сорокіної Марії (НВК №13-колегіум»).

Грамотами управління освіти за активну участь нагороджено команду «Волиняночки»: Остапук Марію (міська гімназія), Галич Ірину (ЗЗСО №2), Романюк Олександру (СШ№3), Іллюх Софію (ЗЗСО №9), Ярош Ярославу (ЗПО «Ковельський ПУМ імені Івана Франка»), Хабовець Ангеліну (ЗЗСО №8), Кіндер Дарину (ЗЗСО №5).

У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО
У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО
У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО
У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО
У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО
У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО
У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО
У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО
У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО
У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО
У Ковелі відбувся конкурс для дівчат у форматі гри «Хто зверху?». ФОТО


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Теги: Ковель, ПУМ, змагання, гра, конкурс
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