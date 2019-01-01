Якою у Луцьку буде погода в перший день зими
Сьогодні, 13:48
Хмарна погода триматиметься у Луцьку впродовж усього дня, обіцяють без опадів. Уночі прогнозують короткочасний мокрий сніг.
За інформацією Укргідрометцентру вдень температура коливатиметься від -1° С до 1°С. Вночі опуститься від -2° С до -4°С.
Вітер – північоно-західний, швидкість – 7 – 12 м/с.
До слова, за останні 130 років 1 грудня у Луцьку фіксували максимальну температуру повітря – 9.5° (1953) та мінімальну – -12.9° (1988).
Народний прогноз погоди: Першого дня зими вшановується пам’ять святих Платона і Романа. У народі цей день називають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими. Якщо зранку тепло — відлига буде на початку зими, холод і хурделиця опівдні — такою бути середині зими, а якщо під вечір завиє, закрутить заметіль — то піде зима від нас неохоче, з погрозами
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За інформацією Укргідрометцентру вдень температура коливатиметься від -1° С до 1°С. Вночі опуститься від -2° С до -4°С.
Вітер – північоно-західний, швидкість – 7 – 12 м/с.
До слова, за останні 130 років 1 грудня у Луцьку фіксували максимальну температуру повітря – 9.5° (1953) та мінімальну – -12.9° (1988).
Народний прогноз погоди: Першого дня зими вшановується пам’ять святих Платона і Романа. У народі цей день називають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими. Якщо зранку тепло — відлига буде на початку зими, холод і хурделиця опівдні — такою бути середині зими, а якщо під вечір завиє, закрутить заметіль — то піде зима від нас неохоче, з погрозами
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою у Луцьку буде погода в перший день зими
Сьогодні, 13:48
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
Сьогодні, 12:58