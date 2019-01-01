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Якою у Луцьку буде погода в перший день зими

Якою у Луцьку буде погода в перший день зими
Хмарна погода триматиметься у Луцьку впродовж усього дня, обіцяють без опадів. Уночі прогнозують короткочасний мокрий сніг.

За інформацією Укргідрометцентру вдень температура коливатиметься від -1° С до 1°С. Вночі опуститься від -2° С до -4°С.

Вітер – північоно-західний, швидкість – 7 – 12 м/с.

До слова, за останні 130 років 1 грудня у Луцьку фіксували максимальну температуру повітря – 9.5° (1953) та мінімальну – -12.9° (1988).

Народний прогноз погоди: Першого дня зими вшановується пам’ять святих Платона і Романа. У народі цей день називають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими. Якщо зранку тепло — відлига буде на початку зими, холод і хурделиця опівдні — такою бути середині зими, а якщо під вечір завиє, закрутить заметіль — то піде зима від нас неохоче, з погрозами

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Теги: погода, Луцьк, 1 грудня, зима, прогноз
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