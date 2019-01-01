Якою у Луцьку буде погода в перший день зими





За інформацією



Вітер – північоно-західний, швидкість – 7 – 12 м/с.



До слова, за останні 130 років 1 грудня у Луцьку фіксували максимальну температуру повітря – 9.5° (1953) та мінімальну – -12.9° (1988).



Народний прогноз погоди: Першого дня зими вшановується пам’ять святих Платона і Романа. У народі цей день називають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими. Якщо зранку тепло — відлига буде на початку зими, холод і хурделиця опівдні — такою бути середині зими, а якщо під вечір завиє, закрутить заметіль — то піде зима від нас неохоче, з погрозами



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хмарна погода триматиметься у Луцьку впродовж усього дня, обіцяють без опадів. Уночі прогнозують короткочасний мокрий сніг.За інформацією Укргідрометцентру вдень температура коливатиметься від -1° С до 1°С. Вночі опуститься від -2° С до -4°С.Вітер – північоно-західний, швидкість – 7 – 12 м/с.До слова, за останні 130 років 1 грудня у Луцьку фіксували максимальну температуру повітря – 9.5° (1953) та мінімальну – -12.9° (1988).Народний прогноз погоди: Першого дня зими вшановується пам’ять святих Платона і Романа. У народі цей день називають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими. Якщо зранку тепло — відлига буде на початку зими, холод і хурделиця опівдні — такою бути середині зими, а якщо під вечір завиє, закрутить заметіль — то піде зима від нас неохоче, з погрозами

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