Волинянин перевозив до Німеччини майже 400 кілограмів героїну, замотаного у листи фанери

29 листопада прикордонники Чопського загону спільно з працівниками митниці затримали ватажний автомобіль на кордоні зі Словаччиною.В автомобілі із будівельними матеріалами, який затримали на пункті пропуску «Ужгород», містилося 374 кілограми наркотиків. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.Як зазначили в СБУ, проведений на місці експрес-аналіз показав, що у пакетах знаходиться героїн. Наразі правоохоронці перевірили частину вантажу, у кожному з оглянутих листів фанери виявлено наркотики.Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження наркотиків, відправники та замовники товару.За даними СБУ, заходи із блокування контрабанди наркотиків проводилися спільно з Держприкордонслужбою та митниками під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.У той же час прес-служба прокуратури Закарпатської області повідомила, що згідно документів, вантаж слідував з Києва до Німеччини. За даними прокуратури «волинянин намагався незаконно перемістити через митний кордон України речовину темно-коричневого кольору, заховану у листи фанери».