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У селі на Волині прибрали незаконне сміттєзвалище

У селі на Волині прибрали незаконне сміттєзвалище
У селі Березовичі Війницької ОТГ прибрали несанкціоноване сміттєзвалище.

Фотозвітом поділилися на сторінці Війницької громади у Facebook, – пише Район.Локачі.

«Стихійні сміттєзвалища спотворюють неповторні краєвиди нашої місцевості та залишають нащадкам сумну розповідь про те, як ми жили, нераціонально використовували природні ресурси, не переймаючись тим, що залишиться в спадок. Несанкціоновані сміттєзвалища мають негативний вплив на навколишнє середовище. Заходи, направлені на прибирання, потребують постійного фінансування, і звичайно розуміння ЛЮДЕЙ! Адже чисто не там де прибирають, а там де не смітять!», – йдеться у дописі.

У селі на Волині прибрали незаконне сміттєзвалище


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Теги: Волинь, Березовичі, сміття, прибирання
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