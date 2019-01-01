У селі на Волині прибрали незаконне сміттєзвалище
Сьогодні, 14:55
У селі Березовичі Війницької ОТГ прибрали несанкціоноване сміттєзвалище.
Фотозвітом поділилися на сторінці Війницької громади у Facebook, – пише Район.Локачі.
«Стихійні сміттєзвалища спотворюють неповторні краєвиди нашої місцевості та залишають нащадкам сумну розповідь про те, як ми жили, нераціонально використовували природні ресурси, не переймаючись тим, що залишиться в спадок. Несанкціоновані сміттєзвалища мають негативний вплив на навколишнє середовище. Заходи, направлені на прибирання, потребують постійного фінансування, і звичайно розуміння ЛЮДЕЙ! Адже чисто не там де прибирають, а там де не смітять!», – йдеться у дописі.
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Фотозвітом поділилися на сторінці Війницької громади у Facebook, – пише Район.Локачі.
«Стихійні сміттєзвалища спотворюють неповторні краєвиди нашої місцевості та залишають нащадкам сумну розповідь про те, як ми жили, нераціонально використовували природні ресурси, не переймаючись тим, що залишиться в спадок. Несанкціоновані сміттєзвалища мають негативний вплив на навколишнє середовище. Заходи, направлені на прибирання, потребують постійного фінансування, і звичайно розуміння ЛЮДЕЙ! Адже чисто не там де прибирають, а там де не смітять!», – йдеться у дописі.
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