У Ковелі – аварія за участю поліцейського авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
У Ковелі на перехресті доріг Шевченка та Варшавки сталась ДТП за участю автомобіля поліції.
Відео з інцидентом розмістили на сторінці спільноти Ковель Онлайн у Facebook.
Аварія трапилася сьогодні, у суботу, 30 листопада, по обіді.
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Відео з інцидентом розмістили на сторінці спільноти Ковель Онлайн у Facebook.
Аварія трапилася сьогодні, у суботу, 30 листопада, по обіді.
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