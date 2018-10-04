У Ковелі – аварія за участю поліцейського авто. ВІДЕО





Відео з інцидентом розмістили на



Аварія трапилася сьогодні, у суботу, 30 листопада, по обіді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на перехресті доріг Шевченка та Варшавки сталась ДТП за участю автомобіля поліції.Відео з інцидентом розмістили на сторінці спільноти Ковель Онлайн у Facebook.Аварія трапилася сьогодні, у суботу, 30 листопада, по обіді.

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