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У Ковелі – аварія за участю поліцейського авто. ВІДЕО

У Ковелі – аварія за участю поліцейського авто. ВІДЕО
У Ковелі на перехресті доріг Шевченка та Варшавки сталась ДТП за участю автомобіля поліції.

Відео з інцидентом розмістили на сторінці спільноти Ковель Онлайн у Facebook.

Аварія трапилася сьогодні, у суботу, 30 листопада, по обіді.



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Теги: аварія, ДТП, поліція, Ковель
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Сьогодні, 15:14
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Сьогодні, 14:55
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