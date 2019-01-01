У Луцьку юні науковці визначали роль Волині і волиняни в історії та культурі України





Захід організували на базі Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, –



Організатори конференції: управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Волинська обласна Мала академія наук.



До Луцька приїхали півсотні юних дослідників Волині та їх наставники з Горохівського, Ківерцівського, Камінь-Каширського, Локачинського, Маневицького, Ратнівського, Старовижівського районів, міст Ковеля та Луцька, Голобської, Затурцівської, Люблинецької, Шацької, Княгининівської, Заборольської, Боратинської, Торчинської, Прилісненської ОТГ, Волинського та Нововолинського наукових ліцеїв, Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти».



Конференцію урочисто відкривали почесні гості – заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук, заступник начальника управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації Тетяна Соломіна, проректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор історичних наук, професор – Світлана Гаврилюк.



За прогрограмою конференції передбачалась робота пленарного та секційного засідань.



Секційні засідання проводились за напрямами: Історія моєї родини в історії України; Революція Гідності: події, факти, спогади волинян; Волиняни – учасники АТО і волонтерського руху; Історія волинського краю в особах; Звичаї, обряди, фольклорна спадщина Волині; Історико-краєзнавчі дослідження; Пам’ятки історії і культури Волині.



За підсумком секційних засідань визначено трьох найкращих доповідачів, яких нагороджено почесною медаллю «Юний дослідник Волині». Кожен учасник отримав сертифікат та збірку тез «Волинь і волиняни в історії та культурі України».



На пленарному засідання заслухали доповідь Сергія Романова, доктора філологічних наук, доцента кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, наукового співробітника Інституту Лесі Українки, який детально проаналізував українську літературу на зламі століть. Тетяна Яцечко-Блаженко, історик, журналіст ТРК «12 Канал», інформаційного сайту «Хроніки Любарта» обгрунтувала важливість вивчення та значення родоводу у житті людини, деталізувала шляхи пошуку інформації у різних архівних та віртуальних джерелах. Антон Євтушок, педагог-організатор Волинської обласної Малої академії наук, засновник дебатного руху на Волині у своєму виступі зосередився на проблемі місцевого патріотизму як важливої морально-політичної чесноти. Завершував пленарне засідання виступ на тему «Дівочі ворожіння у зимовому циклі свят на Старовижівщині» Юлії Павлюк, учениці 11 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – гімназія» смт Стара Вижівка.



Цього року Юлія Павлюк, виборола відразу дві срібні медалі у секціях етнографії та фольклористики на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Відтак оргкомітетом конференції було прийнято рішення нагородити її почесною медаллю «Юний дослідник Волині», яку презентував Павло Мельник, один з перших випускників Волинської обласної МАН.



Такі ж почесні медалі отримали ще 9 учнів, яких обрали учасники у своїх секціях як найкращих доповідачів. А саме:



Коваль Роман, учень 8 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія» смт Стара Вижівка;



Королюк Денис, учень 11 класу опорного закладу загальної середньої освіти «Торчинський ліцей»;



Мельник Роман, учень 10 класу Волинського наукового ліцею-інтернату;



Невар Вероніка, учениця 8 класу опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Прилісне» Маневицького району;



Неродик Ірина, учениця 11 класу опорного закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів с. Прилісне Маневицького району»;



Савчук Софія, учениця 11 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1-гімназія ім. В.Газіна» смт Ратне;



Чак Анастасія, учениця 11 класу закладу загальної середньої освіти № 13 міста Ковеля Волинської області;



Шворак Іванна, учениця 11 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ст. – гімназія» смт Стара Вижівка;



Юхимчук Соломія, учениця 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Забороль Луцького району Волинської області.



За підсумком конференції кожен учасник отримав сертифікат та збірку тез «Волинь і волиняни в історії та культурі України».

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