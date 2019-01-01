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Лучани просять відремонтувати аварійну вулицю

Лучани просять відремонтувати аварійну вулицю
Лучани, які мешкають на вулиці Заньковецької, просять відремонтувати дорогу.

Про це написали у групі «Розвиток мікрорайонів міста» у Facebook, – пише Район.Луцьк.

«Вулиця Заньковецької сьогодні! Ні пройти, ні проїхати!», – йдеться у дописі.

Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста» зауважує, що вже не один рік оббиває пороги Луцької міської ради з проханням відремонтувати дорожнє покриття вулиці Заньковецької на Вишкові. Проте щороку отримують одні і ті ж «відписки»: на початку року обіцяють включити ділянку в перелік вулиць, які потребують капітального ремонту. Та цього не стається через брак коштів.

Тож громадська організація просить таки включити вулицю Заньковецької в перелік об`єктів капітального ремонту на 2020 рік.

Лучани просять відремонтувати аварійну вулицю
Лучани просять відремонтувати аварійну вулицю
Лучани просять відремонтувати аварійну вулицю

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Теги: Луцьк, Вишків, ремонт, дорога
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