Лучани просять відремонтувати аварійну вулицю
Сьогодні, 16:49
Лучани, які мешкають на вулиці Заньковецької, просять відремонтувати дорогу.
Про це написали у групі «Розвиток мікрорайонів міста» у Facebook, – пише Район.Луцьк.
«Вулиця Заньковецької сьогодні! Ні пройти, ні проїхати!», – йдеться у дописі.
Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста» зауважує, що вже не один рік оббиває пороги Луцької міської ради з проханням відремонтувати дорожнє покриття вулиці Заньковецької на Вишкові. Проте щороку отримують одні і ті ж «відписки»: на початку року обіцяють включити ділянку в перелік вулиць, які потребують капітального ремонту. Та цього не стається через брак коштів.
Тож громадська організація просить таки включити вулицю Заньковецької в перелік об`єктів капітального ремонту на 2020 рік.
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Про це написали у групі «Розвиток мікрорайонів міста» у Facebook, – пише Район.Луцьк.
«Вулиця Заньковецької сьогодні! Ні пройти, ні проїхати!», – йдеться у дописі.
Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста» зауважує, що вже не один рік оббиває пороги Луцької міської ради з проханням відремонтувати дорожнє покриття вулиці Заньковецької на Вишкові. Проте щороку отримують одні і ті ж «відписки»: на початку року обіцяють включити ділянку в перелік вулиць, які потребують капітального ремонту. Та цього не стається через брак коштів.
Тож громадська організація просить таки включити вулицю Заньковецької в перелік об`єктів капітального ремонту на 2020 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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