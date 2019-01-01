Лучани просять відремонтувати аварійну вулицю





Про це написали у групі «Розвиток мікрорайонів міста» у Facebook, – пише



«Вулиця Заньковецької сьогодні! Ні пройти, ні проїхати!», – йдеться у дописі.



Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста» зауважує, що вже не один рік оббиває пороги Луцької міської ради з проханням відремонтувати дорожнє покриття вулиці Заньковецької на Вишкові. Проте щороку отримують одні і ті ж «відписки»: на початку року обіцяють включити ділянку в перелік вулиць, які потребують капітального ремонту. Та цього не стається через брак коштів.



Тож громадська організація просить таки включити вулицю Заньковецької в перелік об`єктів капітального ремонту на 2020 рік.





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