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На Західній Україні прогнозують до 8 сантиметрів снігу

На Західній Україні прогнозують до 8 сантиметрів снігу
В Україні на початку наступного тижня очікується погіршення погодних умов – сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см, а в Карпатах – до 20 см.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см. У Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см (І рівень небезпечності, жовтий)", – вказали синоптики.

Також зазначається, що на дорогах країни, крім півдня, очікується ожеледиця.

"Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – попередили синоптики.

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Теги: погода, синоптики, сніг
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