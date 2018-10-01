На Західній Україні прогнозують до 8 сантиметрів снігу

В Україні на початку наступного тижня очікується погіршення погодних умов – сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см, а в Карпатах – до 20 см.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."Вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см. У Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см (І рівень небезпечності, жовтий)", – вказали синоптики.Також зазначається, що на дорогах країни, крім півдня, очікується ожеледиця."Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – попередили синоптики.