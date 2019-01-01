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Українські підприємці просять не вигадувати нові правила

Українські підприємці просять не вигадувати нові правила
Українські фізичні особи-підприємці не хочуть, щоб влада їх рухала та придумувала для них нові правила, які створять їм додаткові проблеми.

Такі висновки щодо результатів свого опитування у фейсбуці зробив міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв’ю 24 каналу.

За словами Милованова, питання ФОПів є дуже болючим для українців. Серед відповідей є висміювальні, але є й конструктивні. Загалом усі коментарі можна об’єднати у дві групи.

Перша – прохання ФОПів не рухати їх, друга – проблемними підприємцями, великими чи пов’язаними з контрабандою, за потреби нехай займаються правоохоронні органи,
– зазначив Милованов.

Українці закликають владу не вигадувати нові правила для ФОПів, які би створювали їм чергові проблеми.

Нова українська влада довго думала, що робити з фізичними особами-підприємцями. Тимофій Милованов вдався до радикального методу, написавши у фейсбуці "Що робити з ФОПами?". За добу на його запитання відповіли понад 2,5 тисячі українців.

Чому виникли проблеми з ФОПами

Влада ухвалила закони про обов'язкові касові апарати, "кешбек", а також анонсувала велику податкову реформу. Ці зміни дуже обурили ФОПів. В уряді пояснювали їхню необхідність бажанням детінізувати ринок та ускладнити життя великим компаніям, які ховаються під ФОПів, а не малим підприємцям.

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Теги: фоп, правила, підприємці
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