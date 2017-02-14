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Житель Донецька намагався пронести бомбу у літак

Житель Донецька намагався пронести бомбу у літак
Служба безпеки Міжнародного аеропорту «Бориспіль» затримала пасажира, який намагався пронести гранату в літак рейсом «Київ - Хургада».

Про це повідомляє Город Киев.

Небезпечний предмет знаходився в одному з багажів. Як тільки працівники аеропорту помітили підозрілий предмет, схожий на гранату, негайно викликали поліцейських і вибухотехніків.

Як повідомили в прес-службі поліції Київської області, на місці події правоохоронці вилучили гранату Ф-1 і запал до неї. Далі було встановлено власника багажу, в якому знайшли боєприпас. Господарем виявився 36-річний житель міста Донецьк. Його затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

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Теги: бориспіль, бомба, аеропорт
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