Житель Донецька намагався пронести бомбу у літак
Сьогодні, 03:21
Служба безпеки Міжнародного аеропорту «Бориспіль» затримала пасажира, який намагався пронести гранату в літак рейсом «Київ - Хургада».
Про це повідомляє Город Киев.
Небезпечний предмет знаходився в одному з багажів. Як тільки працівники аеропорту помітили підозрілий предмет, схожий на гранату, негайно викликали поліцейських і вибухотехніків.
Як повідомили в прес-службі поліції Київської області, на місці події правоохоронці вилучили гранату Ф-1 і запал до неї. Далі було встановлено власника багажу, в якому знайшли боєприпас. Господарем виявився 36-річний житель міста Донецьк. Його затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.
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Про це повідомляє Город Киев.
Небезпечний предмет знаходився в одному з багажів. Як тільки працівники аеропорту помітили підозрілий предмет, схожий на гранату, негайно викликали поліцейських і вибухотехніків.
Як повідомили в прес-службі поліції Київської області, на місці події правоохоронці вилучили гранату Ф-1 і запал до неї. Далі було встановлено власника багажу, в якому знайшли боєприпас. Господарем виявився 36-річний житель міста Донецьк. Його затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.
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