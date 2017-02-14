Житель Донецька намагався пронести бомбу у літак





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Небезпечний предмет знаходився в одному з багажів. Як тільки працівники аеропорту помітили підозрілий предмет, схожий на гранату, негайно викликали поліцейських і вибухотехніків.



Як повідомили в прес-службі поліції Київської області, на місці події правоохоронці вилучили гранату Ф-1 і запал до неї. Далі було встановлено власника багажу, в якому знайшли боєприпас. Господарем виявився 36-річний житель міста Донецьк. Його затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки Міжнародного аеропорту «Бориспіль» затримала пасажира, який намагався пронести гранату в літак рейсом «Київ - Хургада».Про це повідомляє Город Киев Небезпечний предмет знаходився в одному з багажів. Як тільки працівники аеропорту помітили підозрілий предмет, схожий на гранату, негайно викликали поліцейських і вибухотехніків.Як повідомили в прес-службі поліції Київської області, на місці події правоохоронці вилучили гранату Ф-1 і запал до неї. Далі було встановлено власника багажу, в якому знайшли боєприпас. Господарем виявився 36-річний житель міста Донецьк. Його затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

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