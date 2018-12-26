Скільки платять українські зірки, щоб потрапити на обкладинку
Сьогодні, 04:13
Потрапити на обкладинку глянцю – мрія кожної знаменитості. Деякі навіть платять, аби вони прикрасили собою журнал.
Отож, скільки коштує стати обличчям видання? Про це пише Ранок ICTV.
– Сума за те, щоб з’явитися на обкладинці журналу, може варіюватися від 10 і навіть до 50 тисяч доларів, це в Україні, – розповів телеведучий Нікіта Добринін.
А от зарубіжні знаменитості з’являються на обкладинках тільки, якщо їм заплатять.
Наприклад, світська левиця Кім Кардашян за обкладинку зажадала мільйон доларів.
А акторка Джесіка Альба погодилась з’явитися на першій сторінці глянцю з новонародженою донечкою лише за півтора мільйона.
– Я думаю, що є артисти, яким платять за обкладинку, але в нашій країні це дуже рідка ситуація. Хіба що Ірині Білик можна заплатити, – прокоментувала співачка Оля Цибульська.
Насправді не всі платять і не всім платять за зйомки для обкладинки.
Більшість українського шоу-бізнесу знімаються по бартеру: знаменитостям від глянцю піар, а журналу від них – рейтинги.
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Отож, скільки коштує стати обличчям видання? Про це пише Ранок ICTV.
– Сума за те, щоб з’явитися на обкладинці журналу, може варіюватися від 10 і навіть до 50 тисяч доларів, це в Україні, – розповів телеведучий Нікіта Добринін.
А от зарубіжні знаменитості з’являються на обкладинках тільки, якщо їм заплатять.
Наприклад, світська левиця Кім Кардашян за обкладинку зажадала мільйон доларів.
А акторка Джесіка Альба погодилась з’явитися на першій сторінці глянцю з новонародженою донечкою лише за півтора мільйона.
– Я думаю, що є артисти, яким платять за обкладинку, але в нашій країні це дуже рідка ситуація. Хіба що Ірині Білик можна заплатити, – прокоментувала співачка Оля Цибульська.
Насправді не всі платять і не всім платять за зйомки для обкладинки.
Більшість українського шоу-бізнесу знімаються по бартеру: знаменитостям від глянцю піар, а журналу від них – рейтинги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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