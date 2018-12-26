Скільки платять українські зірки, щоб потрапити на обкладинку





Отож, скільки коштує стати обличчям видання? Про це пише



– Сума за те, щоб з’явитися на обкладинці журналу, може варіюватися від 10 і навіть до 50 тисяч доларів, це в Україні, – розповів телеведучий Нікіта Добринін.



А от зарубіжні знаменитості з’являються на обкладинках тільки, якщо їм заплатять.



Наприклад, світська левиця Кім Кардашян за обкладинку зажадала мільйон доларів.



А акторка Джесіка Альба погодилась з’явитися на першій сторінці глянцю з новонародженою донечкою лише за півтора мільйона.



– Я думаю, що є артисти, яким платять за обкладинку, але в нашій країні це дуже рідка ситуація. Хіба що Ірині Білик можна заплатити, – прокоментувала співачка Оля Цибульська.



Насправді не всі платять і не всім платять за зйомки для обкладинки.



Більшість українського шоу-бізнесу знімаються по бартеру: знаменитостям від глянцю піар, а журналу від них – рейтинги.

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