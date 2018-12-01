вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яке свято та що не можна робити 1 грудня

Яке свято та що не можна робити 1 грудня
1 грудня 2019 року вшановують пам'ять святих мучеників Романа і Платона. У давнину святим молилися для матеріального добробуту. Вранці перед початком роботою та справами обов'язково йшли в церкву, оскільки вірили, що після цього в родині будуть водитися гроші.

Про це пише 24 канал.

Сьогодні перший день календарної зими. В народі кажуть, що Платон та Роман кажуть зиму нам. Якою погода буде цього дня, такою залишиться протягом усієї зими. Також цього дня щорічно відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом та День працівників прокуратури України.

Народні прикмети на 1 грудня:
– Якщо 1 грудня на вулиці тепло – зима буде м'якою.

– Якщо погода протягом дня дуже швидко змінюється, то зима буде мінливою.

Що можна робити 1 грудня

1. По можливості, давайте жебракам милостиню, даруйте їм предмети побуду та одяг, який вам більше непотрібний.

2. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та щасливими.

Що не можна робити 1 грудня

1. Цього дня категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.

2. Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 1 грудня, свято, народні прикмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яке свято та що не можна робити 1 грудня
Сьогодні, 09:25
В Україні кодуватимуть телеканали: що робити
Сьогодні, 08:48
Білорусь і Росія створять єдині парламент і уряд
Сьогодні, 07:40
Астронавтка опублікувала знімок річки Амазонки з космосу
Сьогодні, 06:21
Відомо, з ким зіграє Україна на Євро-2020
Сьогодні, 05:19
Схожі новини
16 листопада – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна позичати гроші 16 листопада – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна позичати гроші
16 листопад, 10:10
1 грудня: яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 1 грудня: яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
01 грудень, 2018, 11:58
Якою у Луцьку буде погода в перший день зими Якою у Луцьку буде погода в перший день зими
30 листопад, 13:48
У Володимирі-Волинському організовують конкурс різдвяних композицій У Володимирі-Волинському організовують конкурс різдвяних композицій
30 листопад, 08:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яке свято та що не можна робити 1 грудня
Сьогодні, 09:25
 0
В Україні кодуватимуть телеканали: що робити
Сьогодні, 08:48
 0
Білорусь і Росія створять єдині парламент і уряд
Сьогодні, 07:40
 0
Астронавтка опублікувала знімок річки Амазонки з космосу
Сьогодні, 06:21
 0
Відомо, з ким зіграє Україна на Євро-2020
Сьогодні, 05:19
 0
Медіа
відео
1/8