Яке свято та що не можна робити 1 грудня

1 грудня 2019 року вшановують пам'ять святих мучеників Романа і Платона. У давнину святим молилися для матеріального добробуту. Вранці перед початком роботою та справами обов'язково йшли в церкву, оскільки вірили, що після цього в родині будуть водитися гроші.Про це пише 24 канал.Сьогодні перший день календарної зими. В народі кажуть, що Платон та Роман кажуть зиму нам. Якою погода буде цього дня, такою залишиться протягом усієї зими. Також цього дня щорічно відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом та День працівників прокуратури України.Народні прикмети на 1 грудня:– Якщо 1 грудня на вулиці тепло – зима буде м'якою.– Якщо погода протягом дня дуже швидко змінюється, то зима буде мінливою.1. По можливості, давайте жебракам милостиню, даруйте їм предмети побуду та одяг, який вам більше непотрібний.2. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та щасливими.1. Цього дня категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.2. Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.