«Старий Луцьк – Університет» поступився «Рівному» у першому матчі





Матч Вищої ліги чемпіонату України з баскетболу відбувся 30 листопада у Рівному, - пише



У минулому турі в стартових домашніх матчах сезону «Старий Луцьк» з перемінним успіхом зіграв з «Хіміком-2»: у першому матчі лучани поступилися, а на другий день завдяки кращій грі в захисті зуміли взяти реванш. Сьогодні ж «Старий Луцьк» вирушив в гості до сусіднього Рівного, де мав зіграти черговий тур Вищої ліги.



Завдяки стартовій активності Володимира Коцька, який закинув шість очок поспіль, «Старий Луцьк» на початку чверті одразу вийшов вперед. Проте перевага була невеликою, адже рівняни не дозволяли нашій команді відірватися у рахунку, який подекуди був рівним. Лучани відіграли краще в кінцівці та перемогли у першій чверті – 18:23. Відзначимо «трьоху» з сиреною Коцька.



У наступній десятихвилинці на майданчику діялося щось подібне до першої чверті. Лучани мали перевагу в шість очок, але лише до середини чверті. Господарі майданчика постійно насідали та за п’ять хвилин до завершення коротили відставання до мінімуму, а після тайм-ауту вперше у матчі вийшли вперед. За майже дві хвилини до великої перерви вже БК «Рівне» мало перевагу в сім очок – тренер лучан Володимир Журжій одразу ж зреагував, взявши тайм-аут. У підсумку, на велику перевагу команду пішли з рахунком 44:35 на користь рівнян.



Третю чверть активніше розпочали рівняни, які наростили перевагу до +15, тож тренерський штаб лучан взяв знову перерву, але це не дуже допомогла, адже після цього рівняни забили ще п’ять очок. Лучани ж натомість за чотири хвилини зуміли закинути лише одне очко. Однак «Старий Луцьк» все-таки скоротив відставання до -15 перед фінальною десятихвилинкою – 63:48.



Луцькі баскетболісти не хотіли здаватися, скоротивши відставання на початку фінальної чверті до одинадцяти очок, але господарі швидко відновили перевагу. Вже у четвертій десятихвилинці відбувалися неймовірні гойдалки, і лучани скоротили відставання до -9. За дві хвилини до завершення гри стало зрозуміло, що «Старому Луцьку» вже навряд чи вдасться відігратися, тож рівняни святкували перемогу – 83:70.



Найрезультативнішим у лучан став Володимир Коцько, в активі якого 24 очки. Вже завтра відбудеться другий матч спарки, початок о 13.00.

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