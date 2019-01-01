Ковельську Федерацію футболу назвали найкращою на Волині





26 листопада в Луцьку відбулася конференція Федерації футболу Волині, на якій підбили підсумки року. Ковель на зустрічі представляли голова Федерації футболу міста, заступник міського голови Ігор Прокопів, заступники голови Федерації — тренер ФЦ «Ковель-Волинь» Віктор Романчук та директор МЦ «Спорт для всіх» Роман Лис, -



Голова Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний розповів про чемпіонат та кубок області, дитячо-юнацькі змагання та жіночий футбол. Також зупинився на недоліках та досягненнях в напрямку поліпшення інфраструктури окремих команд, здобутках та проблемних питаннях міських та районних колективів. Значну увагу у своїй промові Віталій Володимирович приділив Ковелю.



«Варто зазначити, що Ковель — місто, на яке потрібно рівнятися. Це футбольний край, де завжди були хороші гравці, віддані фанати. Саме тут проводиться колосальна робота з дітьми, адже тренери працюють на виховання юних спортсменів. Приємно, що саме в Ковелі побудували прекрасне футбольне поле зі штучним покриттям, яке слугуватиме для любителів спорту не один десяток років. Також є у місті унікальний комплекс, де розміщені якісні натуральні поля: два стандартних (100/60), три — (50/70), два для міні-футболу (60/40) та одне — для пляжного футболу», – сказав Віталій Кварцяний.



Він розповів, що у Ковелі активно реконструюють стадіон «Локомотив». Вже поставили багато залізобетонних конструкцій, штукатурять стіни та вставляють вікна.



Про успіхи ковельських спортсменів розповів заступник голови Комітету з розвитку футболу в регіонах Української асоціації футболу Юрій Титаренко.



«Хочеться відзначити, що у Ковелі проходять міжнародні, всеукраїнські дитячі турніри. У Всеукраїнських змаганнях «Шкіряний м'яч — 2019» юні ковельчани показали чудові результати у різних вікових категоріях: U11 — 1 місце вибороли учні ЗЗСО №8, U12 — 2 місце посіли представники ЗЗСО «Ліцей №11», U13 — 2 місце зайняли футболісти ЗОШ №10, U14 — 3 місце завоювала команда СШ №3. Дуже тішить, що у сезоні 2019/2020 років ФЦ «Ковель Волинь» - одна з трьох команд, що представляє область на чемпіонаті України з футболу серед аматорів. Бажаємо спортсменам наполегливості, успіху та наснаги до перемог», – розповів Юрій Титаренко.



Юрій Дмитрович позитивно оцінив підготовку і проведення у серпні чемпіонату України серед команд дівчат U-14. За це він подякував співорганізатору змагань — Федерації футболу Ковеля.



Віталій Кварцяний нагородив Грамотою в номінації «Краща Федерація футболу на Волині у 2019 році» та «Кубком за вагомий внесок у розвиток футболу» голову Федерації футболу Ковеля Ігоря Прокопіва. Також керівнику організації вручили комплект м'ячів, які передадуть школам-партнерам, з якими співпрацює Федерація міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельську Федерацію футболу визнали найкращою на Волині у 2019 році.26 листопада в Луцьку відбулася конференція Федерації футболу Волині, на якій підбили підсумки року. Ковель на зустрічі представляли голова Федерації футболу міста, заступник міського голови Ігор Прокопів, заступники голови Федерації — тренер ФЦ «Ковель-Волинь» Віктор Романчук та директор МЦ «Спорт для всіх», - повідомляє Ковельська міська рада.Голова Федерації футболу Волинірозповів про чемпіонат та кубок області, дитячо-юнацькі змагання та жіночий футбол. Також зупинився на недоліках та досягненнях в напрямку поліпшення інфраструктури окремих команд, здобутках та проблемних питаннях міських та районних колективів. Значну увагу у своїй промові Віталій Володимирович приділив Ковелю.«Варто зазначити, що Ковель — місто, на яке потрібно рівнятися. Це футбольний край, де завжди були хороші гравці, віддані фанати. Саме тут проводиться колосальна робота з дітьми, адже тренери працюють на виховання юних спортсменів. Приємно, що саме в Ковелі побудували прекрасне футбольне поле зі штучним покриттям, яке слугуватиме для любителів спорту не один десяток років. Також є у місті унікальний комплекс, де розміщені якісні натуральні поля: два стандартних (100/60), три — (50/70), два для міні-футболу (60/40) та одне — для пляжного футболу», – сказав Віталій Кварцяний.Він розповів, що у Ковелі активно реконструюють стадіон «Локомотив». Вже поставили багато залізобетонних конструкцій, штукатурять стіни та вставляють вікна.Про успіхи ковельських спортсменів розповів заступник голови Комітету з розвитку футболу в регіонах Української асоціації футболу Юрій Титаренко.«Хочеться відзначити, що у Ковелі проходять міжнародні, всеукраїнські дитячі турніри. У Всеукраїнських змаганнях «Шкіряний м'яч — 2019» юні ковельчани показали чудові результати у різних вікових категоріях: U11 — 1 місце вибороли учні ЗЗСО №8, U12 — 2 місце посіли представники ЗЗСО «Ліцей №11», U13 — 2 місце зайняли футболісти ЗОШ №10, U14 — 3 місце завоювала команда СШ №3. Дуже тішить, що у сезоні 2019/2020 років ФЦ «Ковель Волинь» - одна з трьох команд, що представляє область на чемпіонаті України з футболу серед аматорів. Бажаємо спортсменам наполегливості, успіху та наснаги до перемог», – розповівЮрій Дмитрович позитивно оцінив підготовку і проведення у серпні чемпіонату України серед команд дівчат U-14. За це він подякував співорганізатору змагань — Федерації футболу Ковеля.Віталій Кварцяний нагородив Грамотою в номінації «Краща Федерація футболу на Волині у 2019 році» та «Кубком за вагомий внесок у розвиток футболу» голову Федерації футболу Ковеля Ігоря Прокопіва. Також керівнику організації вручили комплект м'ячів, які передадуть школам-партнерам, з якими співпрацює Федерація міста.

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