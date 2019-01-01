Астронавтка опублікувала знімок річки Амазонки з космосу





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"У цьому році я вдячна за неймовірну можливість побачити нашу чудову планету Земля з висоти і всім тим внизу, хто прагне захистити її", - написала Меїр.



Амазонка – найбільш повноводна річка світу. Більше п'яти мільйонів квадратних кілометрів в басейні річки займають тропічні ліси, в яких мешкає 30% всіх відомих видів рослин і тварин.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Астронавтка NASA Джессіка Меїр, яка на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікувала знімок річки Амазонки.Як повідомляє DT.ua , знімок вона присвятила Дню Подяки, який у США відзначали 28 листопада."У цьому році я вдячна за неймовірну можливість побачити нашу чудову планету Земля з висоти і всім тим внизу, хто прагне захистити її", - написала Меїр.Амазонка – найбільш повноводна річка світу. Більше п'яти мільйонів квадратних кілометрів в басейні річки займають тропічні ліси, в яких мешкає 30% всіх відомих видів рослин і тварин.

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