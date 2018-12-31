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Білорусь і Росія створять єдині парламент і уряд

Білорусь і Росія створять єдині парламент і уряд
Росія та Білорусь в рамках об'єднання в Союзну державу створять єдині парламент і уряд.

Про це домовилися президент РФ Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає УНІАН.

"Президенти домовилися, що цілі заявлені грандіозні і вони не повинні змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу та електроенергії, створити єдиний парламент та уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні керуючі функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", - заявив посол Білорусі в Росії Володимир Семашко.

За словами Семашка, зараз йде робота над дорожніми картами по інтеграції в Союзну державу. 20 із 31 "карти" вже узгоджені, всі інші повинні бути готові в термін до одного тижня. Союзна держава - це наддержавне об'єднання Росії і Білорусі з організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного просторів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко заявив, що його країна зазнає величезних збитків через нерівні торгові відносини з Росією. За його словами, жоден документ про інтеграцію Білорусі з РФ не буде затверджений без вирішення принципових для Мінська питань.



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Теги: білорусь, путін, уряд, росія, лукашенко
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