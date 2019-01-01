14 вулиць Нововолинська залишаться без водопостачання
Сьогодні, 10:18
З 2-го грудня на вулицях: Світла, Крайня, Зелена, Героїв УПА та провулку Крайньому тиждень буде відсутнє водопостачання, а на вулицях Філатова, Паркова, Кропивницького, Коцюбинського, Д. Галицького, Нахімова, Рєпіна та Донецькій води не буде три тижні. Воду для жителів Нововолинська на вказаних вулицях відключать у зв’язку з реконструкцією водопровідних мереж міста.
Про це повідомляє адміністрація підприємства «Нововолинськводоканал», - пише БУГ.
Так, Підприємства «Нововолинськводоканал» повідомляє, що в зв’язку із проведенням робіт по реконструкції водопровідних мереж міста по проекту четвертої черги заміни водогонів буде відсутнє водопостачання окремих вулиць м.Нововолинська:
з 2-го грудня по 9-те грудня 2019 року абонентам вулиць: Світла, Крайня, Зелена, Героїв УПА та провулка Крайнього у м.Нововолинську;
з 02 грудня по 23 грудня 2019 року абонентам вулиць: Філатова, Паркова, Кропивницького, Коцюбинського, Д.Галицького, Нахімова, Рєпіна, Донецька.
Громадян, які проживають на вказаних вулицях просять зробити запас води на цей період.
Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж.
У випадку виникнення питань та пропозицій, просить звертатись на підприємство “Нововолинськводоканал” за телефоном (03344) 49025 або за адресою: м. Нововолинськ, пр-т Перемоги, 20.
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Про це повідомляє адміністрація підприємства «Нововолинськводоканал», - пише БУГ.
Так, Підприємства «Нововолинськводоканал» повідомляє, що в зв’язку із проведенням робіт по реконструкції водопровідних мереж міста по проекту четвертої черги заміни водогонів буде відсутнє водопостачання окремих вулиць м.Нововолинська:
з 2-го грудня по 9-те грудня 2019 року абонентам вулиць: Світла, Крайня, Зелена, Героїв УПА та провулка Крайнього у м.Нововолинську;
з 02 грудня по 23 грудня 2019 року абонентам вулиць: Філатова, Паркова, Кропивницького, Коцюбинського, Д.Галицького, Нахімова, Рєпіна, Донецька.
Громадян, які проживають на вказаних вулицях просять зробити запас води на цей період.
Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж.
У випадку виникнення питань та пропозицій, просить звертатись на підприємство “Нововолинськводоканал” за телефоном (03344) 49025 або за адресою: м. Нововолинськ, пр-т Перемоги, 20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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