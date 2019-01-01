14 вулиць Нововолинська залишаться без водопостачання





Про це повідомляє адміністрація підприємства «Нововолинськводоканал», - пише



Так, Підприємства «Нововолинськводоканал» повідомляє, що в зв’язку із проведенням робіт по реконструкції водопровідних мереж міста по проекту четвертої черги заміни водогонів буде відсутнє водопостачання окремих вулиць м.Нововолинська:



з 2-го грудня по 9-те грудня 2019 року абонентам вулиць: Світла, Крайня, Зелена, Героїв УПА та провулка Крайнього у м.Нововолинську;

з 02 грудня по 23 грудня 2019 року абонентам вулиць: Філатова, Паркова, Кропивницького, Коцюбинського, Д.Галицького, Нахімова, Рєпіна, Донецька.



Громадян, які проживають на вказаних вулицях просять зробити запас води на цей період.



Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж.



У випадку виникнення питань та пропозицій, просить звертатись на підприємство “Нововолинськводоканал” за телефоном (03344) 49025 або за адресою: м. Нововолинськ, пр-т Перемоги, 20.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 2-го грудня на вулицях: Світла, Крайня, Зелена, Героїв УПА та провулку Крайньому тиждень буде відсутнє водопостачання, а на вулицях Філатова, Паркова, Кропивницького, Коцюбинського, Д. Галицького, Нахімова, Рєпіна та Донецькій води не буде три тижні. Воду для жителів Нововолинська на вказаних вулицях відключать у зв’язку з реконструкцією водопровідних мереж міста.Про це повідомляє адміністрація підприємства «Нововолинськводоканал», - пише БУГ Так, Підприємства «Нововолинськводоканал» повідомляє, що в зв’язку із проведенням робіт по реконструкції водопровідних мереж міста по проекту четвертої черги заміни водогонів буде відсутнє водопостачання окремих вулиць м.Нововолинська:з 2-го грудня по 9-те грудня 2019 року абонентам вулиць: Світла, Крайня, Зелена, Героїв УПА та провулка Крайнього у м.Нововолинську;з 02 грудня по 23 грудня 2019 року абонентам вулиць: Філатова, Паркова, Кропивницького, Коцюбинського, Д.Галицького, Нахімова, Рєпіна, Донецька.Громадян, які проживають на вказаних вулицях просять зробити запас води на цей період.Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж.У випадку виникнення питань та пропозицій, просить звертатись на підприємство “Нововолинськводоканал” за телефоном (03344) 49025 або за адресою: м. Нововолинськ, пр-т Перемоги, 20.

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