Коли закінчиться термін добровільного об’єднання громад

Альона Бабак повідомила, що термін добровільного об’єднання населених пунктів у громади триватиме приблизно до лютого 2020 року.



Про це



"Ми хочемо максимально продовжити термін добровільного об’єднання. Я думаю, до лютого. А далі ми вже будемо бачити: чи є необхідність через закон вже встановлювати, відповідно до перспективних планів, фактично конфігурації громад, які ще не об’єднались. Тобто ми заохочуємо зараз максимально продовжити процес добровільного об’єднання. А далі, щоб не чекати ще 100 років, поки люди житимуть в бідності та без амбулаторій, шкіл і так далі, а допомогти їм об’єднатися вже через законодавчий механізм".



Як повідомила очільниця міністерства, наразі ще не об’єднались понад 6 тисяч громад. При цьому вона назвала, що оптимальна кількість громад може становити близько 14 тисяч.



Нагадаємо, об’єднання населених пунктів в громади відбувається в рамках реформи децентралізації. Завдяки цьому об’єднанню громади отримають більше повноважень, зокрема у фінансовій сфері. Для завершення реформи необхідно прийняти зміни до Конституції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерка розвитку громад і територійповідомила, що термін добровільного об’єднання населених пунктів у громади триватиме приблизно до лютого 2020 року.Про це інформує Українська правда."Ми хочемо максимально продовжити термін добровільного об’єднання. Я думаю, до лютого. А далі ми вже будемо бачити: чи є необхідність через закон вже встановлювати, відповідно до перспективних планів, фактично конфігурації громад, які ще не об’єднались. Тобто ми заохочуємо зараз максимально продовжити процес добровільного об’єднання. А далі, щоб не чекати ще 100 років, поки люди житимуть в бідності та без амбулаторій, шкіл і так далі, а допомогти їм об’єднатися вже через законодавчий механізм".Як повідомила очільниця міністерства, наразі ще не об’єднались понад 6 тисяч громад. При цьому вона назвала, що оптимальна кількість громад може становити близько 14 тисяч.Нагадаємо, об’єднання населених пунктів в громади відбувається в рамках реформи децентралізації. Завдяки цьому об’єднанню громади отримають більше повноважень, зокрема у фінансовій сфері. Для завершення реформи необхідно прийняти зміни до Конституції.

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