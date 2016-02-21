вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Революція Гідності змінила мене: волинянку нагородили волонтерською відзнакою

Революція Гідності змінила мене: волинянку нагородили волонтерською відзнакою
Людмила Тананайська, яка живе у містечку Ківерці, Волинської області отримала відзнаку Волонтерської премії "ЄвромайданSOS 2019".

Про це жінка написала на особистій сторінці у фейсбуці.

"Ця відзнака для мене має особливе значення.
Революція Гідності змінила мене, я повірила в себе, повірила в Україну. Роблю усе від мене можливе, щоб передати віру в себе і в Україну дітям та молоді.

"Ця відзнака не моя заслуга, це спільна робота команди "Тивер": Юрій Тананайський, Анастасія Дем'янчук, Охоцький Діма, Оля Стеценко та багато інших небайдужих людей" , – пише волонтерка.


Революція Гідності змінила мене: волинянку нагородили волонтерською відзнакою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волонтерка, євромайдан, революція, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковельському коледжі відкрили центр з техобслуговування авто. ФОТО
Сьогодні, 12:04
Революція Гідності змінила мене: волинянку нагородили волонтерською відзнакою
Сьогодні, 11:28
Коли закінчиться термін добровільного об’єднання громад
Сьогодні, 11:00
14 вулиць Нововолинська залишаться без водопостачання
Сьогодні, 10:18
Маленькі лучани створювали новорічний календар. ФОТО
Сьогодні, 09:52
Схожі новини
20 лютого 2014 20 лютого 2014
21 лютий, 2016, 08:59
Презентували фільм про луцький Євромайдан. ФОТО Презентували фільм про луцький Євромайдан. ФОТО
21 лютий, 2015, 21:17
У Луцьку знову запанувала атмосфера Євромайдану. ФОТО У Луцьку знову запанувала атмосфера Євромайдану. ФОТО
21 листопад, 2014, 21:56
Як народжувався Майдан. Рік «після». ФОТО Як народжувався Майдан. Рік «після». ФОТО
21 листопад, 2014, 15:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковельському коледжі відкрили центр з техобслуговування авто. ФОТО
Сьогодні, 12:04
 0
Революція Гідності змінила мене: волинянку нагородили волонтерською відзнакою
Сьогодні, 11:28
 0
Коли закінчиться термін добровільного об’єднання громад
Сьогодні, 11:00
 0
14 вулиць Нововолинська залишаться без водопостачання
Сьогодні, 10:18
 0
Маленькі лучани створювали новорічний календар. ФОТО
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8