Революція Гідності змінила мене: волинянку нагородили волонтерською відзнакою

Людмила Тананайська, яка живе у містечку Ківерці, Волинської області отримала відзнаку Волонтерської премії "ЄвромайданSOS 2019".



Про це жінка написала на особистій сторінці у



"Ця відзнака для мене має особливе значення.

Революція Гідності змінила мене, я повірила в себе, повірила в Україну. Роблю усе від мене можливе, щоб передати віру в себе і в Україну дітям та молоді.



"Ця відзнака не моя заслуга, це спільна робота команди "Тивер": Юрій Тананайський, Анастасія Дем'янчук, Охоцький Діма, Оля Стеценко та багато інших небайдужих людей" , – пише волонтерка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , яка живе у містечку Ківерці, Волинської області отримала відзнаку Волонтерської премії "ЄвромайданSOS 2019".Про це жінка написала на особистій сторінці у фейсбуці "Ця відзнака для мене має особливе значення.Революція Гідності змінила мене, я повірила в себе, повірила в Україну. Роблю усе від мене можливе, щоб передати віру в себе і в Україну дітям та молоді."Ця відзнака не моя заслуга, це спільна робота команди "Тивер": Юрій Тананайський, Анастасія Дем'янчук, Охоцький Діма, Оля Стеценко та багато інших небайдужих людей" , – пише волонтерка.

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