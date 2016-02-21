Революція Гідності змінила мене: волинянку нагородили волонтерською відзнакою
Сьогодні, 11:28
Людмила Тананайська, яка живе у містечку Ківерці, Волинської області отримала відзнаку Волонтерської премії "ЄвромайданSOS 2019".
Про це жінка написала на особистій сторінці у фейсбуці.
"Ця відзнака для мене має особливе значення.
Революція Гідності змінила мене, я повірила в себе, повірила в Україну. Роблю усе від мене можливе, щоб передати віру в себе і в Україну дітям та молоді.
"Ця відзнака не моя заслуга, це спільна робота команди "Тивер": Юрій Тананайський, Анастасія Дем'янчук, Охоцький Діма, Оля Стеценко та багато інших небайдужих людей" , – пише волонтерка.
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Про це жінка написала на особистій сторінці у фейсбуці.
"Ця відзнака для мене має особливе значення.
Революція Гідності змінила мене, я повірила в себе, повірила в Україну. Роблю усе від мене можливе, щоб передати віру в себе і в Україну дітям та молоді.
"Ця відзнака не моя заслуга, це спільна робота команди "Тивер": Юрій Тананайський, Анастасія Дем'янчук, Охоцький Діма, Оля Стеценко та багато інших небайдужих людей" , – пише волонтерка.
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