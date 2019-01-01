У Ковельському коледжі відкрили центр з техобслуговування авто. ФОТО





Про це повідомляють на сайті



В ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічної освіти» урочисто було відкрито Навчально-практичний центр «Технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів».



У центрі з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів будуть набувати практичних навичок учні, які освоюють професію слюсара.



До їх послуг тепер збудовано нову станцію технічного обслуговування. Вона оснащена сучасним обладнанням фірми BOSCH, що було придбано в рамках європейського проекту «Покращення підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону».



- Для мене це довгоочікувана подія, бо так трапилося, що я був координатором цього проєкту. А зараз мені дуже приємно відкривати цей центр. Бо це, власне, ті сподівання, які в мене були. Я очікував, що він буде саме таким багатофункціональним і технологічно облаштованим. А обладнання достатньо, щоб виконувати всі види робіт, здобувати практичні навички., - зауважив заступник міністра освіти і науки Петро Коржевський під час урочистого відкриття.



Також він висловив переконання, що в системі професійної освіти має відбутися перезавантаження. Суспільство повинно зрозуміти, що принаймні 45 відсотків випускників шкіл мають освоювати робітничу кваліфікацію



Заступник голови ОДА Світлана Мишковець досить схвально відгукнулась про колектив та керівника навчального закладу. Відзначила їх чималі успіхи і напрацювання: “Кардинальні зміни почалися з часу об’єднання ПТУ в Ковелі. Взагалі по області це 11 центр професійно-технічної освіти. Тут — це вже третій. Думаю, не останній, бо коли будуть писати такі проєкти, то буде й успіх”



У свою чергу директор Ковельського центру професійно-технічної освіти Сергій Антонюк висловив вдячність заступнику міністра, керівництву області та міста, партнерам, роботодавцям за довіру, допомогу, підтримку.



- Два роки тому ми отримали обладнання у рамках міжнародного проєкту на суму 1 мільйон 650 тисяч гривень. Це найсучасніша апаратура, яка має програмне забезпечення з діагностики автомобілів. Втім, у нас не було приміщення для його встановлення. Було прийняте спільне рішення з Волинською ОДА та обласною радою щодо побудови нових площ. Цей проєкт ми реалізували. Він дозволить підняти імідж робітничих професій, рівень підготовки кваліфікованих робітників та зменшити відтік кадрів, - підсумував Сергій Миколайович.



Представники ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічної освіти» також отримали нагороди обласної державної адміністрації та обласної ради.







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