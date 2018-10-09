Волинське добриво продають в Індії та ОАЕ





Про історію та діяльність заводу розповіла представник компанії Ірина Кірєєва на XIV Форумі «Органічна Україна. Луцьк», -



Органічне добриво видобувають на дні озера Синове



Сапропель – це багатовіковий озерний осад, органічна частина якого складається із залишків водних організмів (фітопланктону та зоопланктону), вищих водних рослин (макрофітів) та продуктів їх розпаду, розчинених речовин. Цінне органічне добриво видобувають із дна озера Синове. До речі, вік природної водойми – 9000 років. У світі є лише кілька озер із сапропелем – у Канаді, Росії, Білорусі та Україні.



Вивчення сапропелю розпочали шведські вчені в 1862 році. Дослідження продовжив німецький науковець Р. Лаутенборн у 1901 році, який і назвав добриво сапропель.



За словами Ірини Кірєєвої, продукція заводу ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС» TM SaproLife доступна в Україні, Туреччині, Тунісі, Кувейті, ОАЕ, Індії, Пакистані, Гані. Триває реєстрація органічного добрива у Марокко, Алжирі, КСА, Єгипеті, США, Польщі, ЄС, Західній Африці, В’єтнамі, Китаї, Бангладеш та Нігерії.



«На сьогодні ми є одним з найбільших виробників 100% органічного поліпшувача ґрунту (добрива) на основі сапропелю в Європі. Компанія охоплює повний цикл видобутку, переробки, упаковки та доставки добрив», – наголошує Ірина Кірєєва.



На заводі встановлено сучасне обладнання, а передові німецькі технології скорочують час від видобутку сировини до упаковки до 10 хвилин. Потужність підприємства становить 10 тисяч тонн на рік з можливістю збільшення потужності до 100 тисяч тонн на рік.



Наразі на заводі працює 48 людей. Оскільки видобуток та виробництво добрива є сезонним (завод не добуває сапропель узимку та в період нересту риби), у 2018 році на заводі налагодили виробництво паливних брикетів Pini Kay. Продукцію реалізовують у Німеччину та Польщу.



Озерний осад утримує вологу, удобрює і відновлює землю



Щоб на власному прикладі довести, наскільки корисний сапропель, власники заводу заклали демонстраційне поле (4,2 га) з органічною малиною. У серпні 2018 року на піщаних поліських землях, удобрених сапропелем, висадили сорти органічної малини Джоан Джей та Аміра. Вже у 2019 році врожай склав 3100кг/га. Соковиті ягоди плодоносили ще до 29 жовтня.



Ірина Кірєєва переконана, що сапропель – справжня знахідка для землеробів. Адже родючі землі стають дефіцитними, а зміна клімату вимагає зрошування полів. Річки та підземні водоносні горизонти виснажуються. Органічний сапропель є основою відтворення гумусу, енергетичним матеріалом для мікроорганізмів, джерелом поживних речовин для рослин та важливим засобом регулювання всіх агрономічно цінних властивостей ґрунту.



При змішуванні верхнього шару ґрунту з сапропелем з’являється унікальний прошарок. Частинки речовини мають потужні зв’язки між собою. Наче губка, сапропель зберігає всі корисні мікроелементи, а також збирає та зберігає всі необхідні елементи, коли інші добрива використовують на тому ж полі. Потім сапропель віддає всі ці важливі елементи ґрунту та корінням рослин в «уповільненому темпі».



Сапропель використовують у вирощуванні сільськогосподарських культур, а також у садівництві, ландшафтному дизайні, квітникарстві. Адже це органічне добриво підвищує імунітет рослин, який з роками руйнувався хімічними речовинами та іншими забруднювачами.



Сапропель очищає ґрунт від токсичних речовин та хімічних добрив, відновлює його структуру PН до нейтрального. Це, своєю чергою, відкриває можливості для фермерів вирощувати нові рослини, які не могли бути вирощені раніше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Один із найбільших в Європі виробників органічного добрива успішно працює на Волині. У Старовижівському районі видобувають, переробляють, фасують і доставляють сапропель замовникам із країн, де піщані ґрунти та посушливий клімат.Про історію та діяльність заводу розповіла представник компанії Ірина Кірєєва на XIV Форумі «Органічна Україна. Луцьк», - пише ІА Волинські новини.Сапропель – це багатовіковий озерний осад, органічна частина якого складається із залишків водних організмів (фітопланктону та зоопланктону), вищих водних рослин (макрофітів) та продуктів їх розпаду, розчинених речовин. Цінне органічне добриво видобувають із дна озера Синове. До речі, вік природної водойми – 9000 років. У світі є лише кілька озер із сапропелем – у Канаді, Росії, Білорусі та Україні.Вивчення сапропелю розпочали шведські вчені в 1862 році. Дослідження продовжив німецький науковець Р. Лаутенборн у 1901 році, який і назвав добриво сапропель.За словами Ірини Кірєєвої, продукція заводу ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС» TM SaproLife доступна в Україні, Туреччині, Тунісі, Кувейті, ОАЕ, Індії, Пакистані, Гані. Триває реєстрація органічного добрива у Марокко, Алжирі, КСА, Єгипеті, США, Польщі, ЄС, Західній Африці, В’єтнамі, Китаї, Бангладеш та Нігерії.«На сьогодні ми є одним з найбільших виробників 100% органічного поліпшувача ґрунту (добрива) на основі сапропелю в Європі. Компанія охоплює повний цикл видобутку, переробки, упаковки та доставки добрив», – наголошує Ірина Кірєєва.На заводі встановлено сучасне обладнання, а передові німецькі технології скорочують час від видобутку сировини до упаковки до 10 хвилин. Потужність підприємства становить 10 тисяч тонн на рік з можливістю збільшення потужності до 100 тисяч тонн на рік.Наразі на заводі працює 48 людей. Оскільки видобуток та виробництво добрива є сезонним (завод не добуває сапропель узимку та в період нересту риби), у 2018 році на заводі налагодили виробництво паливних брикетів Pini Kay. Продукцію реалізовують у Німеччину та Польщу.Щоб на власному прикладі довести, наскільки корисний сапропель, власники заводу заклали демонстраційне поле (4,2 га) з органічною малиною. У серпні 2018 року на піщаних поліських землях, удобрених сапропелем, висадили сорти органічної малини Джоан Джей та Аміра. Вже у 2019 році врожай склав 3100кг/га. Соковиті ягоди плодоносили ще до 29 жовтня.Ірина Кірєєва переконана, що сапропель – справжня знахідка для землеробів. Адже родючі землі стають дефіцитними, а зміна клімату вимагає зрошування полів. Річки та підземні водоносні горизонти виснажуються. Органічний сапропель є основою відтворення гумусу, енергетичним матеріалом для мікроорганізмів, джерелом поживних речовин для рослин та важливим засобом регулювання всіх агрономічно цінних властивостей ґрунту.При змішуванні верхнього шару ґрунту з сапропелем з’являється унікальний прошарок. Частинки речовини мають потужні зв’язки між собою. Наче губка, сапропель зберігає всі корисні мікроелементи, а також збирає та зберігає всі необхідні елементи, коли інші добрива використовують на тому ж полі. Потім сапропель віддає всі ці важливі елементи ґрунту та корінням рослин в «уповільненому темпі».Сапропель використовують у вирощуванні сільськогосподарських культур, а також у садівництві, ландшафтному дизайні, квітникарстві. Адже це органічне добриво підвищує імунітет рослин, який з роками руйнувався хімічними речовинами та іншими забруднювачами.Сапропель очищає ґрунт від токсичних речовин та хімічних добрив, відновлює його структуру PН до нейтрального. Це, своєю чергою, відкриває можливості для фермерів вирощувати нові рослини, які не могли бути вирощені раніше.

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