З 1 грудня для українців підвищать пенсії
Сьогодні, 13:15
Від неділі, 1 грудня Пенсійний фонд України перераховує пенсії. Причиною стало підвищення прожиткового мінімуму.
Про це повідомляють на сторінці ПФУ у Facebook.
«Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку», – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
Розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн.
Розмір максимальної пенсії зросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.
Додамо, що перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.
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Про це повідомляють на сторінці ПФУ у Facebook.
«Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку», – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
Розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн.
Розмір максимальної пенсії зросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.
Додамо, що перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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