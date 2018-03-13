З 1 грудня для українців підвищать пенсії





Про це



«Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку», – ідеться в повідомленні.



Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».



Розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн.



Розмір максимальної пенсії зросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.



Додамо, що перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від неділі, 1 грудня Пенсійний фонд України перераховує пенсії. Причиною стало підвищення прожиткового мінімуму.Про це повідомляють на сторінці ПФУ у Facebook.«Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку», – ідеться в повідомленні.Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».Розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн.Розмір максимальної пенсії зросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.Додамо, що перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

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