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З 1 грудня для українців підвищать пенсії

З 1 грудня для українців підвищать пенсії
Від неділі, 1 грудня Пенсійний фонд України перераховує пенсії. Причиною стало підвищення прожиткового мінімуму.

Про це повідомляють на сторінці ПФУ у Facebook.

«Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн.

Розмір максимальної пенсії зросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.

Додамо, що перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

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Теги: пенсія, прожитковий мінімум, гроші
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