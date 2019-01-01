У Володимирі планують придбати каналопромивну машину за 2,5 мільйони
Сьогодні, 13:38
На послуги каналопромивної машини з бюджету Володимира-Волнського у 2019-му році було витрачено більше 400 тисяч гривень. Придбати ж такий автомобіль з устаткуванням для промивання мереж різного призначення можна приблизно за 2,5 мільйони.
Проце повідомив начальник міського управління ЖКГ Віктор Фіщук, - повідомляє БУГ.
Каналопромивний автомобіль призначений для промивання мереж під вісоким тиском води. В тому числі мереж внутрішньобудинкових: опалення, гарчої води, холодної води, каналізації. Також він потрібен для промивання зовнішніх мереж фекальнох і ливневої каналізацій.
“Хочемо купити, якщо депутати підтримають нашу ініціативу і підтримають наш бюджетний запит на 2020-ий рік. Кошти для придбання передбачені на водоканал. Купуватиме, проводитиме тендер і буде балансоутримувачем водоканал.
У цьому році для промиття використано більше 400 тисяч гривень. Було промито 2,5 км мереж”, -сказав Фіщук.
Зазначимо, що в проєкті міського бюджету на 2020-ий рік також передбачена купівля сміттєвоза для КП “Полігон” та самоскида для підприємства теплових мереж.
Всі три машини для комунальних підприємств вартуватимуть близько 6-ти мільйонів гривень.
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Проце повідомив начальник міського управління ЖКГ Віктор Фіщук, - повідомляє БУГ.
Каналопромивний автомобіль призначений для промивання мереж під вісоким тиском води. В тому числі мереж внутрішньобудинкових: опалення, гарчої води, холодної води, каналізації. Також він потрібен для промивання зовнішніх мереж фекальнох і ливневої каналізацій.
“Хочемо купити, якщо депутати підтримають нашу ініціативу і підтримають наш бюджетний запит на 2020-ий рік. Кошти для придбання передбачені на водоканал. Купуватиме, проводитиме тендер і буде балансоутримувачем водоканал.
У цьому році для промиття використано більше 400 тисяч гривень. Було промито 2,5 км мереж”, -сказав Фіщук.
Зазначимо, що в проєкті міського бюджету на 2020-ий рік також передбачена купівля сміттєвоза для КП “Полігон” та самоскида для підприємства теплових мереж.
Всі три машини для комунальних підприємств вартуватимуть близько 6-ти мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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