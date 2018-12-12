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У скільки українцям обійдеться новорічний стіл

У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
Експерти підрахували, скільки українцям доведеться викласти на святкування Нового року-2020. У порівнянні з минулим роком, новорічний стіл подорожчав на 7%.

За даними фахівців, святковий стіл з алкоголем без надмірностей на вісім осіб обійдеться приблизно в 3,5 тисячі гривень, – пише Апостроф.

В меню увійдуть традиційні новорічні страви, включаючи салати, м’ясні і рибні продукти, овочі, фрукти, кондитерські вироби, напої. Якщо ж ви хочете делікатеси типу червоної ікри та червоної риби, то доведеться викласти понад 4 тисячі гривень.

"Якщо ви святкуєте, маючи зарплату в 4-6 тис. грн, на місяць, то для вас він подорожчає. Тому що це будуть найдорожчі продукти, і в цій категорії ми бачили дуже серйозні коливання цін, наприклад, на овочі, хліб. А якщо, навпаки, стіл у вас дорогий, і кількість вітчизняних продуктів на ньому складає близько 20%, то він з високою часткою ймовірності буде дешевше, ніж в минулому році", – відзначає експерт Олексій Дорошенко.

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Теги: стіл, свято, новий рік, ціни
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