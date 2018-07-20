вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Шацьку відбулося свято дитячих талантів

У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
В Шацькому Будинку дитячої та юнацької творчості відбулося свято творчості і таланту.

Про це повідомляє Район.Шацьк.

Останні дні листопада в Шацькому закладі позашкільної освіти (в.о. директора Ніна Корець) завершилися святом творчості й таланту. Традиційний захід до дня Будинку дитячої та юнацької творчості об'єднав юні таланти — маленькі несміливі паростки, котрі вперше демонстрували свої вміння, та яскраві обдарування, в арсеналі яких чимало здобутків і перемог.

Пісні, що лилися з уст вокальних колективів («Тоніка», «Бемолька», «Дзвіночки», «Карусель мелодій»), тріо, дуетів та солістів (Вікторія Мокіна, Олена Скабук, Ірина Демчук, Ольга Степанюк, Юлія Цвір, Ангеліна Ващук, Софія Фортуянова), переплітали сучасне й минуле, щемливо-лірично торкалися струн душі, хвилювали за рідну країну та її майбутнє.

Керівники гуртків вокального співу Галина Хомяк та Богдана Корнелюк залучили вихованців із закладів освіти Шацька, Мельників, Світязя та Прип'яті.

А наостанок ведуча свята Богдана Корнелюк поділилася перевіреним рецептом щастя, а головний спеціаліст гуманітарного відділу Шацької селищної ради Лариса Демакова та представник від батьків гуртківців Олена Гацюк подякували за чудовий концерт та атмосферу творчості, яка панує в стінах БДЮТ.

У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
У Шацьку відбулося свято дитячих талантів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шацьк, діти, творчість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чехи, поляки, вірмени: у Луцьку відбувся фестиваль нацменшин
Сьогодні, 16:45
Волинське добриво продають в Індії та ОАЕ
Сьогодні, 16:16
У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
Сьогодні, 15:48
У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
Сьогодні, 15:05
«Сирна» справа: волинянка виготовляє цікаві делікатеси
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
На Волині учні збирають кошти для дітей, котрі не можуть відвідувати школу На Волині учні збирають кошти для дітей, котрі не можуть відвідувати школу
08 вересень, 04:22
Флешмоби, майстер-класи і концерт: в Любешеві відбудеться фестиваль талантів Флешмоби, майстер-класи і концерт: в Любешеві відбудеться фестиваль талантів
21 березень, 18:33
У селищі на Волині діти розмалюють зупинку квітами У селищі на Волині діти розмалюють зупинку квітами
20 липень, 2018, 19:32
Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
01 липень, 2018, 14:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали та розказали, як виглядають нові купюри у 50 та 200 гривень
Сьогодні, 17:02
 0
Чехи, поляки, вірмени: у Луцьку відбувся фестиваль нацменшин
Сьогодні, 16:45
 0
Волинське добриво продають в Індії та ОАЕ
Сьогодні, 16:16
 0
У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
Сьогодні, 15:48
 0
У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8