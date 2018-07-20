У Шацьку відбулося свято дитячих талантів





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Останні дні листопада в Шацькому закладі позашкільної освіти (в.о. директора Ніна Корець) завершилися святом творчості й таланту. Традиційний захід до дня Будинку дитячої та юнацької творчості об'єднав юні таланти — маленькі несміливі паростки, котрі вперше демонстрували свої вміння, та яскраві обдарування, в арсеналі яких чимало здобутків і перемог.



Пісні, що лилися з уст вокальних колективів («Тоніка», «Бемолька», «Дзвіночки», «Карусель мелодій»), тріо, дуетів та солістів (Вікторія Мокіна, Олена Скабук, Ірина Демчук, Ольга Степанюк, Юлія Цвір, Ангеліна Ващук, Софія Фортуянова), переплітали сучасне й минуле, щемливо-лірично торкалися струн душі, хвилювали за рідну країну та її майбутнє.



Керівники гуртків вокального співу Галина Хомяк та Богдана Корнелюк залучили вихованців із закладів освіти Шацька, Мельників, Світязя та Прип'яті.



А наостанок ведуча свята Богдана Корнелюк поділилася перевіреним рецептом щастя, а головний спеціаліст гуманітарного відділу Шацької селищної ради Лариса Демакова та представник від батьків гуртківців Олена Гацюк подякували за чудовий концерт та атмосферу творчості, яка панує в стінах БДЮТ.





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