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Повідомили деталі про волинського серійного крадія

Повідомили деталі про волинського серійного крадія
Співробітники карного розшуку Рожищенського відділення поліції затримали 31-річного крадія. Чоловік скоїв ряд крадіжок на території Волинської області.

Про це Район.Рожище повідомили у поліції.

Поліцейські встановили, що волинянин причетний до десяти крадіжок з торгівельних закладів на території Рожищенського, Локачинського та Володимир-Волинського районів.

Він є жителем міста Володимир-Волинський, раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини.

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Слідчі Рожищенського відділення поліції оголосили зловмиснику про підозру за вчинення крадіжок з магазинів «Дункан» в місті Рожище та «Ірина» в селі Городині Рожищенського району, звідки він викрав гроші, продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби.

Зловмисника арештували. Зараз він знаходиться в слідчому ізоляторі міста Луцьк. Поліцейські перевіряють його на причетність до інших злочинів.

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Теги: крадій, рожище, поліція, деталі
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