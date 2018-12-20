Повідомили деталі про волинського серійного крадія





Про це



Поліцейські встановили, що волинянин причетний до десяти крадіжок з торгівельних закладів на території Рожищенського, Локачинського та Володимир-Волинського районів.



Він є жителем міста Володимир-Волинський, раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини.



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Слідчі Рожищенського відділення поліції оголосили зловмиснику про підозру за вчинення крадіжок з магазинів «Дункан» в місті Рожище та «Ірина» в селі Городині Рожищенського району, звідки він викрав гроші, продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби.



Зловмисника арештували. Зараз він знаходиться в слідчому ізоляторі міста Луцьк. Поліцейські перевіряють його на причетність до інших злочинів.

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