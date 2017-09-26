вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали та розказали, як виглядають нові купюри у 50 та 200 гривень

Показали та розказали, як виглядають нові купюри у 50 та 200 гривень
Національний банк вирішив оновити і дизайн банкноти номіналом 50 гривень, який був незмінним із 2004 року, і банкноти номіналом 200 гривень, яка залишалася без змін із 2007 року.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

За дизайном оновлені банкноти продовжують банкноти нового покоління гривні номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень. Вони мають основні зображення банкнот 50 та 200 гривень попередніх зразків, аналогічні розміри та подібну кольорову гаму.

Водночас обидві оновлені банкноти мають посилений захист. Зокрема, покращено рельєфність елементів друку, серед яких елементу для людей з вадами зору. Змінений й удосконалений ультрафіолетовий та інфрачервоний захист тощо.

Показали та розказали, як виглядають нові купюри у 50 та 200 гривень

Показали та розказали, як виглядають нові купюри у 50 та 200 гривень

Показали та розказали, як виглядають нові купюри у 50 та 200 гривень

Показали та розказали, як виглядають нові купюри у 50 та 200 гривень


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, купюра, банк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали та розказали, як виглядають нові купюри у 50 та 200 гривень
Сьогодні, 17:02
Чехи, поляки, вірмени: у Луцьку відбувся фестиваль нацменшин
Сьогодні, 16:45
Волинське добриво продають в Індії та ОАЕ
Сьогодні, 16:16
У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
Сьогодні, 15:48
У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
В Україні до кінця 2020 року ліквідують 83 банки В Україні до кінця 2020 року ліквідують 83 банки
15 серпень, 04:25
Розповіли, як шахраї можуть прив'язати банківську картку жертви до свого мобільного номера Розповіли, як шахраї можуть прив'язати банківську картку жертви до свого мобільного номера
08 червень, 14:27
Волинському вишу дадуть 7 мільйонів євро на тепломодернізацію Волинському вишу дадуть 7 мільйонів євро на тепломодернізацію
08 березень, 03:13
Банки перевірятимуть, звідки українці взяли гроші Банки перевірятимуть, звідки українці взяли гроші
26 вересень, 2017, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали та розказали, як виглядають нові купюри у 50 та 200 гривень
Сьогодні, 17:02
 0
Чехи, поляки, вірмени: у Луцьку відбувся фестиваль нацменшин
Сьогодні, 16:45
 0
Волинське добриво продають в Індії та ОАЕ
Сьогодні, 16:16
 0
У Шацьку відбулося свято дитячих талантів
Сьогодні, 15:48
 0
У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8