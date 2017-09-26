Показали та розказали, як виглядають нові купюри у 50 та 200 гривень





Про це



За дизайном оновлені банкноти продовжують банкноти нового покоління гривні номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень. Вони мають основні зображення банкнот 50 та 200 гривень попередніх зразків, аналогічні розміри та подібну кольорову гаму.



Водночас обидві оновлені банкноти мають посилений захист. Зокрема, покращено рельєфність елементів друку, серед яких елементу для людей з вадами зору. Змінений й удосконалений ультрафіолетовий та інфрачервоний захист тощо.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк вирішив оновити і дизайн банкноти номіналом 50 гривень, який був незмінним із 2004 року, і банкноти номіналом 200 гривень, яка залишалася без змін із 2007 року.Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.За дизайном оновлені банкноти продовжують банкноти нового покоління гривні номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень. Вони мають основні зображення банкнот 50 та 200 гривень попередніх зразків, аналогічні розміри та подібну кольорову гаму.Водночас обидві оновлені банкноти мають посилений захист. Зокрема, покращено рельєфність елементів друку, серед яких елементу для людей з вадами зору. Змінений й удосконалений ультрафіолетовий та інфрачервоний захист тощо.

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