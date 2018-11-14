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Для порятунку безпритульних тварин у Ковелі виділять два мільйони

Для порятунку безпритульних тварин у Ковелі виділять два мільйони
Міська рада затвердила Програму поводження з безпритульними тваринами в місті Ковелі на 2020-2022 роки.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

На фінансування Проограми передбачили понад 2 мільйони гривень. Ці кошти виділятимуться з міського бюджету упродовж трьох років (2020 рік – 788,8 тис гривень, 2021 рік. – 664,5 тисяч гривень, 2022 рік – 620,8 тисяч гривень).

Програма поводження з безпритульними тваринами реалізовується у Ковелі вже два роки з метою покращення санітарно-естетичного стану міста, гуманного та етичного ставлення суспільства до безпритульних тварин і запобіганню жорстокому поводженню з ними. Це питання залишається актуальним і надалі, адже процес його вирішення довготривалий. Проте, результати проведеної роботи волонтерами-зоозахисниками у співпраці з міською владою та КП «Добробут» уже відчутні.

Під час обговорення проєкту рішення до слова запросили представницю волонтерського об’єднання «Kovel Animals». Вона подякувала депутатському корпусу за те, що у Ковелі ефективно діє Програма поводження з безпритульними тваринами. Цьогоріч уже простерилізовали 249 собак.

Волонтерка зауважила, що з їх кількості прилаштовано у добрі руки третину тварин. Тобто вони уже не є безпритульними і вільно не гуляють вулицями міста, адже мають господарів. Більшість собак були простерилізовані силами громадської організації, але оплату здійсненили за рахунок коштів комунального підприємства «Добробут». З наступного року зоозахисники займатимуться також і стерилізацією котів.

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Теги: ковель, тварини, безпритульні тварини
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