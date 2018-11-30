Про життя волинського політв'язня написали книгу

Дмитра Полікарповича Іващенка – лідера дисидентського руху 60-х років на Волині, політв’язня, відомого педагога і науковця.



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Його життя надзвичайно драматичне: він пережив голодомор, з перших днів війни був на фронті, у Німеччині зустрів і закохався у волинянку Марійку. І саме через неї він приїхав вчителювати на Волинь. На той момент Марійка, яка була зв’язковою УПА, уже загинула. Про все це йдеться у книзі «Долю обирав сам», яку написав заслужений журналіст України Михайло Юхта. Вона вже підготовлена до друку.



– Написав книгу з однією метою – щоб ім’я Дмитра Іващенка ніколи не кануло у небуття. Нехай його більше знають і пам’ятають, особливо наступні покоління, – зазначив автор.



– Мені доводилось чимало спілкуватися з Дмитром Полікарповичем. Йому було важко розповідати про те, як під час голодомору вимирало рідне село Шишаки. Згадував, як весною 1933-го біг зі школи, і раптом побачив, що з жита виглядають чиїсь ноги. Підійшов, але та людина уже була мертвою. Спочатку хлопчикові було страшно, він одразу тікав. А потім звик. От тільки ночами йому ще довго ввижалася жінка, яку він бачив на стежці, коли йшов навпростець у житньому полі. Ще зовсім молода, з дитям на руках. Воно було уже мертвим. А жінка рукою поворухнула і ледве чутно промовила: «Синку, може, хліба кусочок… Може, хоч крихту…» А Дмитрик сам був голодний і нічого не мав… Та згадав, що у них на подвір’ї стояла на возі діжка з брагою. Побіг додому, зачерпнув великий кухоль тієї рідини і полетів у житнє поле, аж серце з грудей вискакувало. Та даремно. Жінка вже була мертва. Лежала, притиснувши дитину до себе. А очі так і лишилися відкритими…



Пізніше ще довго уві сні Дмитрик бачив її очі. Згадував, як трупи валялися під тинами, на вигоні, а то й просто на дорозі. Їх загортали у рядна, тягли у село, клали по кілька у ями і засипали землею.



Або у школі, де навчався, бачив, як на уроках голодні діти куняли: «Сиділо двадцять дев’ять скелетиків, обтягнутих шкірою, байдужих до всього, крім слова «хліб». Від голоду діти пухли у всіх на очах. Бувало, раптом хтось починав пухнути, роздуватися, як обдимок, і тихо виповзав (ходити не міг) за двері на вулицю. І вже ніколи до класу не повертався».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно виповнилося 100 років з дня народження– лідера дисидентського руху 60-х років на Волині, політв’язня, відомого педагога і науковця.Про це пише Вісник+К Його життя надзвичайно драматичне: він пережив голодомор, з перших днів війни був на фронті, у Німеччині зустрів і закохався у волинянку Марійку. І саме через неї він приїхав вчителювати на Волинь. На той момент Марійка, яка була зв’язковою УПА, уже загинула. Про все це йдеться у книзі «Долю обирав сам», яку написав заслужений журналіст України. Вона вже підготовлена до друку.– Написав книгу з однією метою – щоб ім’я Дмитра Іващенка ніколи не кануло у небуття. Нехай його більше знають і пам’ятають, особливо наступні покоління, – зазначив автор.– Мені доводилось чимало спілкуватися з Дмитром Полікарповичем. Йому було важко розповідати про те, як під час голодомору вимирало рідне село Шишаки. Згадував, як весною 1933-го біг зі школи, і раптом побачив, що з жита виглядають чиїсь ноги. Підійшов, але та людина уже була мертвою. Спочатку хлопчикові було страшно, він одразу тікав. А потім звик. От тільки ночами йому ще довго ввижалася жінка, яку він бачив на стежці, коли йшов навпростець у житньому полі. Ще зовсім молода, з дитям на руках. Воно було уже мертвим. А жінка рукою поворухнула і ледве чутно промовила: «Синку, може, хліба кусочок… Може, хоч крихту…» А Дмитрик сам був голодний і нічого не мав… Та згадав, що у них на подвір’ї стояла на возі діжка з брагою. Побіг додому, зачерпнув великий кухоль тієї рідини і полетів у житнє поле, аж серце з грудей вискакувало. Та даремно. Жінка вже була мертва. Лежала, притиснувши дитину до себе. А очі так і лишилися відкритими…Пізніше ще довго уві сні Дмитрик бачив її очі. Згадував, як трупи валялися під тинами, на вигоні, а то й просто на дорозі. Їх загортали у рядна, тягли у село, клали по кілька у ями і засипали землею.Або у школі, де навчався, бачив, як на уроках голодні діти куняли: «Сиділо двадцять дев’ять скелетиків, обтягнутих шкірою, байдужих до всього, крім слова «хліб». Від голоду діти пухли у всіх на очах. Бувало, раптом хтось починав пухнути, роздуватися, як обдимок, і тихо виповзав (ходити не міг) за двері на вулицю. І вже ніколи до класу не повертався».

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