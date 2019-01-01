У лісах Волині розводять фазанів





У 2019 році загальна площа вольєрів на території лісогосподарських підприємств становила 200 гектарів, але ці цифри поступово збільшуються за рахунок відкриття нових вольєрів, -



ДП «Горохівське ЛГ» стало одним із підприємств, які цьогоріч обзавелися вольєром площею 0,6 га. А поселити туди лісівники вирішили не зовсім звичних для мешканців району фазанів. Наразі у вольєрі на території Новозборишівського лісництва живуть і адаптовуються до волинської природи трохи більше сотні цих красивих птахів, яких закупили на Вінниччині.



Мета розведення фазана – збагачення фауни лісів Горохівщини. Після того, як новосели звикнуть до природних умов наших лісів, лісівники випустять їх в угіддя. Перший такий «випускний» планується вже у жовтні 2020 року. За цей час фазани повинні дати потомство, яке знаходитиметься на дорощенні у цьому ж вольєрі. Для цього працівники лісгоспу створять спеціальні умови, зокрема, побудують клітки для утримання маточного поголів`я.



Головний мисливствознавець ДП «Горохівське ЛГ» Григорій Биховець каже, що фазани повністю готові до зими:



«Це дикий птах, тому йому не потрібно створювати особливі умови. Ми облаштували піднавіси, в яких фазани можуть заховатися в разі снігопадів та заметіль. Також годуємо їх, тому цього для них достатньо».



В їжі ці птахи не вибагливі – їдять зерно, як ціле, так і в меленому вигляді. Для збалансування раціону фазани отримують в їжу мікродобавки та кісткове борошно, яке містить кальцій та фосфор.

Для безпеки мешканців фазанарію, вольєр обладнаний електропастухом, який захищає від лисів, куниць, зверху натягнута сітка, яка оберігає фазанів від нападів шулік, канюків, сов, а сітка, якою огороджена площа – вкопана в землю.



Зараз мешканці новозборишівського вольєра обживаються, звикають до Горохівщини, готуються до зими та чекають свого «випускного», щоб збагатити фауну місцевих лісів.

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