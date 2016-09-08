В Україні стартував пробний перепис населення





Про це



Напередодні, Державна служба статистики України оприлюднила детальну відеоінструкцію щодо проходження пробного перепису населення.



Перепис буде проводитися у двох районах — частині Оболонського району Києва та у Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області. Опитування в онлайн-режимі стартувало в ніч з 30 листопада на 1 грудня, як повідомили у Держстаті — воно триватиме 10 днів.



Другий етап перепису заплановано провести з 14 по 23 грудня — мешканці вищезгаданих районів мають надати відповіді переписувачу, який завітає до їхнього помешкання, або заповнити анкету у переписному відділі або інструкторській дільниці.



Пробний перепис необхідний Кабміну для проведення повноцінного Всеукраїнського перепису населення у 2020 році.

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