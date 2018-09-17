Невідомі закидали город волинянки мішками зі сміттям
Сьогодні, 20:48
Поблизу Луцька, мешканці села закидали сміттям приватний город.
Про це пише у спільноті "Княгининівська громада" Сніжана Ковальчук.
"Шановні мешканці Княгининівської ОТГ! Якщо хтось із вас "сильно" малозабезпечений, то звертайтеся до мене. Я дам вам необхідні кошти на вивіз сміття!
Вміст 4 мішків: пляшки з-під пива, старі шпалери, памперси, лушпиння картоплі, банки і багато іншого непотребу. Сміття викинуто в мене на городі по дорозі на Моташівку, поблизу кладовища. Ну що, хто впізнав шпалери сусіда?" - пише обурена жінка.
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Про це пише у спільноті "Княгининівська громада" Сніжана Ковальчук.
"Шановні мешканці Княгининівської ОТГ! Якщо хтось із вас "сильно" малозабезпечений, то звертайтеся до мене. Я дам вам необхідні кошти на вивіз сміття!
Вміст 4 мішків: пляшки з-під пива, старі шпалери, памперси, лушпиння картоплі, банки і багато іншого непотребу. Сміття викинуто в мене на городі по дорозі на Моташівку, поблизу кладовища. Ну що, хто впізнав шпалери сусіда?" - пише обурена жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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