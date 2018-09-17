Невідомі закидали город волинянки мішками зі сміттям

Поблизу Луцька, мешканці села закидали сміттям приватний город.Про це пише у спільноті "Княгининівська громада""Шановні мешканці Княгининівської ОТГ! Якщо хтось із вас "сильно" малозабезпечений, то звертайтеся до мене. Я дам вам необхідні кошти на вивіз сміття!Вміст 4 мішків: пляшки з-під пива, старі шпалери, памперси, лушпиння картоплі, банки і багато іншого непотребу. Сміття викинуто в мене на городі по дорозі на Моташівку, поблизу кладовища. Ну що, хто впізнав шпалери сусіда?" - пише обурена жінка.