У яких луцьких багатоповерхівках відремонтують ліфти





Про це повідомляє



Так, капітальний ремонт ліфта в житловому будинку на вулиці Конякіна, 9б, під'їзд 1 коштуватиме 81,013 тисячі гривень, капітальний ремонт ліфта в житловому будинку на проспекті Соборності, 30, під'їзд 2 – 84,547 тисячі, в житловому будинку на вулиці Бенделіані, 3, під'їзд 1 – 101,897 тисячі, в житловому будинку на вулиці Бенделіані, 1, під'їзд 3 – 50,661 тисячі, в житловому будинку на вулиці Федорова, 6, під'їзд 3 – 73,833 тисячі, в житловому будинку на вулиці Федорова, 6, під'їзд 2 – 79,569 тисячі, в житловому будинку на вулиці Федорова, 8, під'їзд 3 – 85,35 тисячі, в житловому будинку на вулиці Федорова, 8, під'їзд 1 – 82,763 тисячі, в житловому будинку на вулиці Федорова, 6, під'їзд 1 – 65,139 тисячі, в житловому будинку на вулиці Федорова, 8, під'їзд 2 – 63,95 тисячі. Виконавцем робіт стало товариство з обмеженою відповідальністю «СРБУ «Волиньліфт».



Окрім того, капітальний ремонт ліфта в житловому будинку на вулиці Карпенка-Карого, 9, під'їзд 2 коштуватиме 83,643 тисячі гривень, в житловому будинку на вулиці Карпенка-Карого, 9, під'їзд 1 – 85,74 тисячі. Роботи виконає товариство з обмеженою відповідальністю «СІВАН-ПЛЮС».



Строк виконання перерахованих робіт – до кінця поточного року.



Експертне обстеження ліфтів житлових будинків для визначення обсягів їхнього капітального ремонту на замовлення департаменту ЖКГ коштує 115,593 тисячі гривень. Виконавець обстеження – Державне підприємство «Волинський експертно-технічний центр Держпраці».



Як повідомляла під час оперативної наради 26 листопада т.в.о. директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Оксана Салій, у період з 11 до 24 листопада отримали вісім повідомлень щодо зупинки ліфтів. Зверталися мешканців будинків на вулиці Конякіна, 9б, Федорова, 5, Бенделіані, 1, Кравчука, 4, проспекті Соборності, 32. У зв’язку з закінченням терміну експлуатації та проведенням ремонту у місті був зупинений 31 ліфт.



Своєю чергою, як пояснював заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, до кінця поточного року у місті планували відремонтувати 22-23 ліфти. На ці потреби просили додатково виділити 1,5 мільйона гривень з міського бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Низку договорів з виконання капітального ремонту пасажирських ліфтів у багатоквартирних будинках міста уклав департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради.Про це повідомляє ІА Волиснькі новини Так, капітальний ремонт ліфта в житловому будинку на вулиці Конякіна, 9б, під'їзд 1 коштуватиме 81,013 тисячі гривень, капітальний ремонт ліфта в житловому будинку на проспекті Соборності, 30, під'їзд 2 – 84,547 тисячі, в житловому будинку на вулиці Бенделіані, 3, під'їзд 1 – 101,897 тисячі, в житловому будинку на вулиці Бенделіані, 1, під'їзд 3 – 50,661 тисячі, в житловому будинку на вулиці Федорова, 6, під'їзд 3 – 73,833 тисячі, в житловому будинку на вулиці Федорова, 6, під'їзд 2 – 79,569 тисячі, в житловому будинку на вулиці Федорова, 8, під'їзд 3 – 85,35 тисячі, в житловому будинку на вулиці Федорова, 8, під'їзд 1 – 82,763 тисячі, в житловому будинку на вулиці Федорова, 6, під'їзд 1 – 65,139 тисячі, в житловому будинку на вулиці Федорова, 8, під'їзд 2 – 63,95 тисячі. Виконавцем робіт стало товариство з обмеженою відповідальністю «СРБУ «Волиньліфт».Окрім того, капітальний ремонт ліфта в житловому будинку на вулиці Карпенка-Карого, 9, під'їзд 2 коштуватиме 83,643 тисячі гривень, в житловому будинку на вулиці Карпенка-Карого, 9, під'їзд 1 – 85,74 тисячі. Роботи виконає товариство з обмеженою відповідальністю «СІВАН-ПЛЮС».Строк виконання перерахованих робіт – до кінця поточного року.Експертне обстеження ліфтів житлових будинків для визначення обсягів їхнього капітального ремонту на замовлення департаменту ЖКГ коштує 115,593 тисячі гривень. Виконавець обстеження – Державне підприємство «Волинський експертно-технічний центр Держпраці».Як повідомляла під час оперативної наради 26 листопада т.в.о. директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку», у період з 11 до 24 листопада отримали вісім повідомлень щодо зупинки ліфтів. Зверталися мешканців будинків на вулиці Конякіна, 9б, Федорова, 5, Бенделіані, 1, Кравчука, 4, проспекті Соборності, 32. У зв’язку з закінченням терміну експлуатації та проведенням ремонту у місті був зупинений 31 ліфт.Своєю чергою, як пояснював заступник директора департаменту житлово-комунального господарства, до кінця поточного року у місті планували відремонтувати 22-23 ліфти. На ці потреби просили додатково виділити 1,5 мільйона гривень з міського бюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію