У волинському селі відремонтували дитячий садок





Нещодавно вдалося реалізувати ще один проект з капітального ремонту санітарних кімнат у Поліському закладі дошкільної освіти «Пролісок» на загальну суму близько 300 тис. грн, -



Як повідомляє адміністрація, якісно та зручно облаштовано дві санітарних кімнати на першому та другому поверсі. Кошти були спрямовані з обласного бюджету для об’єднаної територіальної громади. Вихованці, батьки та працівники вдячні за створення комфорту і затишку в приміщенні та на території дитячого садка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році пріоритетним напрямком роботи Старовижівської ОТГ була модернізація закладів дошкільної освіти.Нещодавно вдалося реалізувати ще один проект з капітального ремонту санітарних кімнат у Поліському закладі дошкільної освіти «Пролісок» на загальну суму близько 300 тис. грн, - пишуть на сайті Старовижівської ОТГ.Як повідомляє адміністрація, якісно та зручно облаштовано дві санітарних кімнати на першому та другому поверсі. Кошти були спрямовані з обласного бюджету для об’єднаної територіальної громади. Вихованці, батьки та працівники вдячні за створення комфорту і затишку в приміщенні та на території дитячого садка.

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