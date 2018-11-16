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У волинському селі відремонтували дитячий садок

У волинському селі відремонтували дитячий садок
У 2019 році пріоритетним напрямком роботи Старовижівської ОТГ була модернізація закладів дошкільної освіти.

Нещодавно вдалося реалізувати ще один проект з капітального ремонту санітарних кімнат у Поліському закладі дошкільної освіти «Пролісок» на загальну суму близько 300 тис. грн, - пишуть на сайті Старовижівської ОТГ.

Як повідомляє адміністрація, якісно та зручно облаштовано дві санітарних кімнати на першому та другому поверсі. Кошти були спрямовані з обласного бюджету для об’єднаної територіальної громади. Вихованці, батьки та працівники вдячні за створення комфорту і затишку в приміщенні та на території дитячого садка.

У волинському селі відремонтували дитячий садок
У волинському селі відремонтували дитячий садок
У волинському селі відремонтували дитячий садок
У волинському селі відремонтували дитячий садок


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Теги: садок, отг, село, ремонт
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