У волинському селі відремонтували дитячий садок
Сьогодні, 21:37
У 2019 році пріоритетним напрямком роботи Старовижівської ОТГ була модернізація закладів дошкільної освіти.
Нещодавно вдалося реалізувати ще один проект з капітального ремонту санітарних кімнат у Поліському закладі дошкільної освіти «Пролісок» на загальну суму близько 300 тис. грн, - пишуть на сайті Старовижівської ОТГ.
Як повідомляє адміністрація, якісно та зручно облаштовано дві санітарних кімнати на першому та другому поверсі. Кошти були спрямовані з обласного бюджету для об’єднаної територіальної громади. Вихованці, батьки та працівники вдячні за створення комфорту і затишку в приміщенні та на території дитячого садка.
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Нещодавно вдалося реалізувати ще один проект з капітального ремонту санітарних кімнат у Поліському закладі дошкільної освіти «Пролісок» на загальну суму близько 300 тис. грн, - пишуть на сайті Старовижівської ОТГ.
Як повідомляє адміністрація, якісно та зручно облаштовано дві санітарних кімнати на першому та другому поверсі. Кошти були спрямовані з обласного бюджету для об’єднаної територіальної громади. Вихованці, батьки та працівники вдячні за створення комфорту і затишку в приміщенні та на території дитячого садка.
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