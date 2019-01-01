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Неповнолітній волинянин заплатить штраф за крадіжку

Неповнолітній волинянин заплатить штраф за крадіжку
Студент центру професійно-технічної освіти поцупив взуття з торгового центру в Нововолинську, вартість якого майже 1800 гривень. Хлопцю призначили покарання у вигляді штрафу – 850 гривень.

Про це йдеться у вироку суду від 28-го листопада - пише БУГ

Перебуваючи в приміщенні ТЦ «Епіцентр К» таємно викрав одну пару чоловічих кросівок «Nike», вартістю 1762,40 гривень, чим спричинив магазину майнової шкоди на вказану суму.

Дії хлопця кваліфіковані за ч . 1 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна (краджіка).

В підготовчому судовому засіданні захисник подала до суду угоду про примирення, укладену між представником потерпілого та обвинуваченим.

Згідно з угодою хлопець повністю визнав свою вину у вчиненні злочину, не заперечував обставин, щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдану шкоду з стипендії.

Суд ухвалив затвердити угоду про примирення. Обвинуваченого визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

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Теги: крадіжка, вирок суду, кросівки
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