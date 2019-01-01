Неповнолітній волинянин заплатить штраф за крадіжку





Про це йдеться у вироку суду від 28-го листопада -



Перебуваючи в приміщенні ТЦ «Епіцентр К» таємно викрав одну пару чоловічих кросівок «Nike», вартістю 1762,40 гривень, чим спричинив магазину майнової шкоди на вказану суму.



Дії хлопця кваліфіковані за ч . 1 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна (краджіка).



В підготовчому судовому засіданні захисник подала до суду угоду про примирення, укладену між представником потерпілого та обвинуваченим.



Згідно з угодою хлопець повністю визнав свою вину у вчиненні злочину, не заперечував обставин, щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдану шкоду з стипендії.



Суд ухвалив затвердити угоду про примирення. Обвинуваченого визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студент центру професійно-технічної освіти поцупив взуття з торгового центру в Нововолинську, вартість якого майже 1800 гривень. Хлопцю призначили покарання у вигляді штрафу – 850 гривень.Про це йдеться у вироку суду від 28-го листопада - пише БУГПеребуваючи в приміщенні ТЦ «Епіцентр К» таємно викрав одну пару чоловічих кросівок «Nike», вартістю 1762,40 гривень, чим спричинив магазину майнової шкоди на вказану суму.Дії хлопця кваліфіковані за ч . 1 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна (краджіка).В підготовчому судовому засіданні захисник подала до суду угоду про примирення, укладену між представником потерпілого та обвинуваченим.Згідно з угодою хлопець повністю визнав свою вину у вчиненні злочину, не заперечував обставин, щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдану шкоду з стипендії.Суд ухвалив затвердити угоду про примирення. Обвинуваченого визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію