Неповнолітній волинянин заплатить штраф за крадіжку
Сьогодні, 22:07
Студент центру професійно-технічної освіти поцупив взуття з торгового центру в Нововолинську, вартість якого майже 1800 гривень. Хлопцю призначили покарання у вигляді штрафу – 850 гривень.
Про це йдеться у вироку суду від 28-го листопада - пише БУГ
Перебуваючи в приміщенні ТЦ «Епіцентр К» таємно викрав одну пару чоловічих кросівок «Nike», вартістю 1762,40 гривень, чим спричинив магазину майнової шкоди на вказану суму.
Дії хлопця кваліфіковані за ч . 1 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна (краджіка).
В підготовчому судовому засіданні захисник подала до суду угоду про примирення, укладену між представником потерпілого та обвинуваченим.
Згідно з угодою хлопець повністю визнав свою вину у вчиненні злочину, не заперечував обставин, щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдану шкоду з стипендії.
Суд ухвалив затвердити угоду про примирення. Обвинуваченого визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.
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Про це йдеться у вироку суду від 28-го листопада - пише БУГ
Перебуваючи в приміщенні ТЦ «Епіцентр К» таємно викрав одну пару чоловічих кросівок «Nike», вартістю 1762,40 гривень, чим спричинив магазину майнової шкоди на вказану суму.
Дії хлопця кваліфіковані за ч . 1 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна (краджіка).
В підготовчому судовому засіданні захисник подала до суду угоду про примирення, укладену між представником потерпілого та обвинуваченим.
Згідно з угодою хлопець повністю визнав свою вину у вчиненні злочину, не заперечував обставин, щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдану шкоду з стипендії.
Суд ухвалив затвердити угоду про примирення. Обвинуваченого визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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