На Донбасі загинули двоє українських військових





Про це



"Сьогодні диверсійно-розвідувальна група збройних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення у тил позицій Об'єднаних сил.



З метою перекриття шляхів висування та можливого відходу ворожих диверсантів командиром підрозділу, що виконує завдання на Донеччині, було застосовано черговий резерв.



Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.



За даними штабу, внаслідок вибухів бійці отримали поранення, несумісні з життям, і померли на місці підриву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі під час виконання бойового завдання на вибухових пристроях підірвалися і загинули двоє українських військовослужбовців.Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook."Сьогодні диверсійно-розвідувальна група збройних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення у тил позицій Об'єднаних сил.З метою перекриття шляхів висування та можливого відходу ворожих диверсантів командиром підрозділу, що виконує завдання на Донеччині, було застосовано черговий резерв.Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.За даними штабу, внаслідок вибухів бійці отримали поранення, несумісні з життям, і померли на місці підриву.

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