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У Києві стартує допрем'єрний показ українського фільму «Чорний Ворон»

У Києві стартує допрем'єрний показ українського фільму «Чорний Ворон»
У середу, 4 грудня, у київському кінотеатрі «Жовтень» відбудеться спеціальний показ історичної драми «Чорний Ворон», знятої за однойменним романом відомого письменника з Черкащини Василя Шкляра.

Про це інформує газета «Козацький край».

На відвідувачів чекає спілкування з акторським складом фільму, автором роману, перегляд фільму та можливість отримати постер з автографами.

Початок зустрічі: 18:40
Початок перегляду: 19:10

Більшість костюмів для фільму «Чорний ворон» створювали з нуля. Знайти речі на блошиних чи антикварних ринках було дуже складно, там вдалося відшукати лише прикраси, зокрема сережки Явдохи (Наталя Сумська) та сережки і брошку Тіни (Ксенія Данилова).

Головним завданням для команди було максимально правдиво відтворити образи холодноярців, тому напередодні провели чимало роботи: вивчали спогади очевидців, переглядали старі світлини, багато часу працювали у фондах музеїв.

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Теги: кіно, чорний ворон, українське кіно
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