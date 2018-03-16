У Києві стартує допрем'єрний показ українського фільму «Чорний Ворон»
Сьогодні, 02:22
У середу, 4 грудня, у київському кінотеатрі «Жовтень» відбудеться спеціальний показ історичної драми «Чорний Ворон», знятої за однойменним романом відомого письменника з Черкащини Василя Шкляра.
Про це інформує газета «Козацький край».
На відвідувачів чекає спілкування з акторським складом фільму, автором роману, перегляд фільму та можливість отримати постер з автографами.
Початок зустрічі: 18:40
Початок перегляду: 19:10
Більшість костюмів для фільму «Чорний ворон» створювали з нуля. Знайти речі на блошиних чи антикварних ринках було дуже складно, там вдалося відшукати лише прикраси, зокрема сережки Явдохи (Наталя Сумська) та сережки і брошку Тіни (Ксенія Данилова).
Головним завданням для команди було максимально правдиво відтворити образи холодноярців, тому напередодні провели чимало роботи: вивчали спогади очевидців, переглядали старі світлини, багато часу працювали у фондах музеїв.
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Про це інформує газета «Козацький край».
На відвідувачів чекає спілкування з акторським складом фільму, автором роману, перегляд фільму та можливість отримати постер з автографами.
Початок зустрічі: 18:40
Початок перегляду: 19:10
Більшість костюмів для фільму «Чорний ворон» створювали з нуля. Знайти речі на блошиних чи антикварних ринках було дуже складно, там вдалося відшукати лише прикраси, зокрема сережки Явдохи (Наталя Сумська) та сережки і брошку Тіни (Ксенія Данилова).
Головним завданням для команди було максимально правдиво відтворити образи холодноярців, тому напередодні провели чимало роботи: вивчали спогади очевидців, переглядали старі світлини, багато часу працювали у фондах музеїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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