У Києві стартує допрем'єрний показ українського фільму «Чорний Ворон»





Про це інформує газета



На відвідувачів чекає спілкування з акторським складом фільму, автором роману, перегляд фільму та можливість отримати постер з автографами.



Початок зустрічі: 18:40

Початок перегляду: 19:10



Більшість костюмів для фільму «Чорний ворон» створювали з нуля. Знайти речі на блошиних чи антикварних ринках було дуже складно, там вдалося відшукати лише прикраси, зокрема сережки Явдохи (Наталя Сумська) та сережки і брошку Тіни (Ксенія Данилова).



Головним завданням для команди було максимально правдиво відтворити образи холодноярців, тому напередодні провели чимало роботи: вивчали спогади очевидців, переглядали старі світлини, багато часу працювали у фондах музеїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 4 грудня, у київському кінотеатрі «Жовтень» відбудеться спеціальний показ історичної драми «Чорний Ворон», знятої за однойменним романом відомого письменника з Черкащини Василя Шкляра.Про це інформує газета «Козацький край» На відвідувачів чекає спілкування з акторським складом фільму, автором роману, перегляд фільму та можливість отримати постер з автографами.Початок зустрічі: 18:40Початок перегляду: 19:10Більшість костюмів для фільму «Чорний ворон» створювали з нуля. Знайти речі на блошиних чи антикварних ринках було дуже складно, там вдалося відшукати лише прикраси, зокрема сережки Явдохи (Наталя Сумська) та сережки і брошку Тіни (Ксенія Данилова).Головним завданням для команди було максимально правдиво відтворити образи холодноярців, тому напередодні провели чимало роботи: вивчали спогади очевидців, переглядали старі світлини, багато часу працювали у фондах музеїв.

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