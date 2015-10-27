Супрун розповіла, де у квартирі найбільше мікробів





Де у квартирі ховається найбільше бактерій та чому губка для миття посуду може спровокувати кишкові захворювання, розповіла колишня в. о. охорони здоров'я України Уляна Супрун, - пише



Бактерії люблять вологість та тепло, саме тому кухня — чи не найбільш наповнене мікроорганізмами приміщення у квартирі.

Напевно, ви вже здогадалися, що не лише смітник для харчових відходів є осередком бактерій. Невинна кухонна ганчірка нічим не гірша — нею витирають руки, стіл, пролиті інгредієнти.



Понад 75% губок для миття посуду містять сальмонелу або кишкову паличку, а на ручці крану у ванній такі мікроорганізми зустрічалися лише у 9% випадків. Зрештою використання такої ганчірки може призвести до харчового отруєння- коментує Супрун.



Як вберегтися від харчових отруєнь



Регулярно прати та змінювати кухонні ганчірки – принаймні раз на тиждень.



Не витирайте одним рушником приміром обличчя, руки і яблука.

Регулярно протирайте дверцята шаф і холодильника, особливо після приготування м’яса, риби, яєць.



Кавоварка чи кавова машина, дощечки для нарізання продуктів також потребують регулярного миття.



Важливо користуватися окремою дошкою для нарізання м’яса та риби.

І головне правило – мийте руки. Саме руки гарантують бактеріям переміщення всередину нашого організму.



Чимало бактерій чекають на нас на ручці мікрохвильовки, духовки та холодильника, на вимикачі світла у ванній і туалеті. Ці поверхні бажано мити щотижня. Також варто для кожної з поверхонь використовувати окремі ганчірки чи губки.



Ванна кімната – осередок бактерій



Як не дивно, місце, де ми власне позбавляємось усього бруду, що накопичується на тілі за день, також є доволі сприятливим для бактерій. Особливо, якщо ви любите гарячий душ чи ванну, варто регулярно дбати про чистоту душу та шлангу, стоку, кранів, підлоги довкола туалету, рушників та зубних щіток- додає Супрун.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прибирання квартири — звичайний ритуал кожної людини... Проте є місця, які кожен з нас може оминати під час прибирання, але саме вони й становлять небезпеку нашому здоров'ю.Де у квартирі ховається найбільше бактерій та чому губка для миття посуду може спровокувати кишкові захворювання, розповіла колишня в. о. охорони здоров'я України Уляна Супрун, - пише Вечірній Київ Бактерії люблять вологість та тепло, саме тому кухня — чи не найбільш наповнене мікроорганізмами приміщення у квартирі.Напевно, ви вже здогадалися, що не лише смітник для харчових відходів є осередком бактерій. Невинна кухонна ганчірка нічим не гірша — нею витирають руки, стіл, пролиті інгредієнти.Понад 75% губок для миття посуду містять сальмонелу або кишкову паличку, а на ручці крану у ванній такі мікроорганізми зустрічалися лише у 9% випадків. Зрештою використання такої ганчірки може призвести до харчового отруєння- коментує Супрун.Регулярно прати та змінювати кухонні ганчірки – принаймні раз на тиждень.Не витирайте одним рушником приміром обличчя, руки і яблука.Регулярно протирайте дверцята шаф і холодильника, особливо після приготування м’яса, риби, яєць.Кавоварка чи кавова машина, дощечки для нарізання продуктів також потребують регулярного миття.Важливо користуватися окремою дошкою для нарізання м’яса та риби.І головне правило – мийте руки. Саме руки гарантують бактеріям переміщення всередину нашого організму.Чимало бактерій чекають на нас на ручці мікрохвильовки, духовки та холодильника, на вимикачі світла у ванній і туалеті. Ці поверхні бажано мити щотижня. Також варто для кожної з поверхонь використовувати окремі ганчірки чи губки.Як не дивно, місце, де ми власне позбавляємось усього бруду, що накопичується на тілі за день, також є доволі сприятливим для бактерій. Особливо, якщо ви любите гарячий душ чи ванну, варто регулярно дбати про чистоту душу та шлангу, стоку, кранів, підлоги довкола туалету, рушників та зубних щіток- додає Супрун.

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