Потяг «Ковель-Сарни» тимчасово не курсуватиме
01 грудень, 23:23
Розпочався ремонт колій на перегонах «Ковель – Повурськ» та «Коломия – Гвіздець». У зв’язку з цим тимчасово не буде курсувати потяг сполученням «Ковель-Сарни».
Про це пишуть на сайті «Львівської залізниці».
Тому з 2 по 6 грудня не курсуватимуть поїзди № 968/967 сполученням «Ковель – Сарни – Ковель» та № 6319/6320 «Сарни – Ковель – Сарни».
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.
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Про це пишуть на сайті «Львівської залізниці».
Тому з 2 по 6 грудня не курсуватимуть поїзди № 968/967 сполученням «Ковель – Сарни – Ковель» та № 6319/6320 «Сарни – Ковель – Сарни».
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.
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