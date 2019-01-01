Потяг «Ковель-Сарни» тимчасово не курсуватиме





Про це пишуть



Тому з 2 по 6 грудня не курсуватимуть поїзди № 968/967 сполученням «Ковель – Сарни – Ковель» та № 6319/6320 «Сарни – Ковель – Сарни».



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розпочався ремонт колій на перегонах «Ковель – Повурськ» та «Коломия – Гвіздець». У зв’язку з цим тимчасово не буде курсувати потяг сполученням «Ковель-Сарни».Про це пишуть на сайті «Львівської залізниці».Тому з 2 по 6 грудня не курсуватимуть поїзди № 968/967 сполученням «Ковель – Сарни – Ковель» та № 6319/6320 «Сарни – Ковель – Сарни».Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.

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