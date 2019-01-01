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Потяг «Ковель-Сарни» тимчасово не курсуватиме

Потяг «Ковель-Сарни» тимчасово не курсуватиме
Розпочався ремонт колій на перегонах «Ковель – Повурськ» та «Коломия – Гвіздець». У зв’язку з цим тимчасово не буде курсувати потяг сполученням «Ковель-Сарни».

Про це пишуть на сайті «Львівської залізниці».

Тому з 2 по 6 грудня не курсуватимуть поїзди № 968/967 сполученням «Ковель – Сарни – Ковель» та № 6319/6320 «Сарни – Ковель – Сарни».

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.

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Теги: потяг, укрзалізниця, ремонт
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