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Через аварію літака у США загинуло 9 осіб

Вісім пасажирів літака включаючи двох дітей та пілот загинули під час аварії літака в Південній Кароліні, США. Ще троє пасажирів зазнали поранень і були доставлені до місцевої лікарні.

Всього на борту літака на час аварії перебувало 12 осіб, повідомив речник Національного правління з транспортної безпеки Пітер Кнадсон, - пише Голос Америки.

Тереза Россоу, державний прокурор графства, де відбулась аварія, високо оцінила зусилля рятувальників.

«Правоохоронці, співробітники служб швидкого реагування та медики заслуговують на похвалу за їх героїчні зусилля з порятунку жертв в екстремальних погодних умовах», - сказала Россоу.

Причини аварії ще втстановлюються. За даними компанії- виробника, такий літак призначено для перевезення не більше 10 пасажирів.

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Теги: америка, літак, смерть, аварія
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