Через аварію літака у США загинуло 9 осіб





Всього на борту літака на час аварії перебувало 12 осіб, повідомив речник Національного правління з транспортної безпеки Пітер Кнадсон, - пише



Тереза Россоу, державний прокурор графства, де відбулась аварія, високо оцінила зусилля рятувальників.



«Правоохоронці, співробітники служб швидкого реагування та медики заслуговують на похвалу за їх героїчні зусилля з порятунку жертв в екстремальних погодних умовах», - сказала Россоу.



Причини аварії ще втстановлюються. За даними компанії- виробника, такий літак призначено для перевезення не більше 10 пасажирів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вісім пасажирів літака включаючи двох дітей та пілот загинули під час аварії літака в Південній Кароліні, США. Ще троє пасажирів зазнали поранень і були доставлені до місцевої лікарні.Всього на борту літака на час аварії перебувало 12 осіб, повідомив речник Національного правління з транспортної безпеки Пітер Кнадсон, - пише Голос Америки Тереза Россоу, державний прокурор графства, де відбулась аварія, високо оцінила зусилля рятувальників.«Правоохоронці, співробітники служб швидкого реагування та медики заслуговують на похвалу за їх героїчні зусилля з порятунку жертв в екстремальних погодних умовах», - сказала Россоу.Причини аварії ще втстановлюються. За даними компанії- виробника, такий літак призначено для перевезення не більше 10 пасажирів.

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