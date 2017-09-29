Через аварію літака у США загинуло 9 осіб
Сьогодні, 07:38
Вісім пасажирів літака включаючи двох дітей та пілот загинули під час аварії літака в Південній Кароліні, США. Ще троє пасажирів зазнали поранень і були доставлені до місцевої лікарні.
Всього на борту літака на час аварії перебувало 12 осіб, повідомив речник Національного правління з транспортної безпеки Пітер Кнадсон, - пише Голос Америки.
Тереза Россоу, державний прокурор графства, де відбулась аварія, високо оцінила зусилля рятувальників.
«Правоохоронці, співробітники служб швидкого реагування та медики заслуговують на похвалу за їх героїчні зусилля з порятунку жертв в екстремальних погодних умовах», - сказала Россоу.
Причини аварії ще втстановлюються. За даними компанії- виробника, такий літак призначено для перевезення не більше 10 пасажирів.
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Всього на борту літака на час аварії перебувало 12 осіб, повідомив речник Національного правління з транспортної безпеки Пітер Кнадсон, - пише Голос Америки.
Тереза Россоу, державний прокурор графства, де відбулась аварія, високо оцінила зусилля рятувальників.
«Правоохоронці, співробітники служб швидкого реагування та медики заслуговують на похвалу за їх героїчні зусилля з порятунку жертв в екстремальних погодних умовах», - сказала Россоу.
Причини аварії ще втстановлюються. За даними компанії- виробника, такий літак призначено для перевезення не більше 10 пасажирів.
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